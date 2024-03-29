Τουλάχιστον ένα μεγάλο όχημα παραμένει βυθισμένο στον ποταμό Πατάπσκο της Βαλτιμόρης μετά την κατάρρευση της γέφυρας, ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης ο επικεφαλής της αστυνομίας του Μέριλαντ, συνταγματάρχης Ρόλαντ Μπάτλερ. Το όχημα είναι θαμμένο κάτω από τόνους συντριμμιών, και πιθανολογείται ότι σε αυτό βρίσκονται οι τέσσερις αγνοούμενοι, ή κάποιοι εξ αυτών.



Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν ότι πιστεύουν ότι το όχημα ανήκε στο προσωπικό που εργαζόταν στη γέφυρα τη στιγμή της κατάρρευσης. Συντρίμμια της γέφυρας και κομμάτια από οπλισμένο σκυρόδεμα βρίσκονται επίσης κάτω από το νερό, είπε ο Μπάτλερ.



«Θα χρειαστεί λίγος χρόνος για να φτάσουμε σε αυτά και θα χρειαστεί λίγος χρόνος για να το κάνουμε προσεκτικά, και στη συνέχεια να τα βγάλουμε όλα πριν μπορέσουμε τελικά να ανακτήσουμε ό,τι υπάρχει σε αυτό το όχημα», είπε ο Μπάτλερ.



Από πλευράς του, ο δήμαρχος της Βαλτιμόρης Μπράντον Σκοτ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη το βράδυ ότι εξακολουθεί να ελπίζει ότι θα εντοπιστούν τα τέσσερα θύματα που εξακολουθούν να αγνοούνται.



«Παραμένουμε αισιόδοξοι ότι κατά τη διάρκεια αυτού του έργου διάσωσης, θα μπορέσουμε να ανακτήσουμε τους αγνοούμενους (σ.σ σορούς) και να τους φέρουμε σπίτι», είπε ο Σκοτ. Για τις εργασίες αυτές έχει επιστρατευτεί ένας τεράστιος γερανός.

Τα άψυχα σώματα των δύο από τους έξι εργάτες που έχασαν τη ζωή τους στα παγωμένα νερά της Βαλτιμόρης ανασύρθηκαν την Τετάρτη.

Raw footage of the Baltimore bridge collapse pic.twitter.com/nBlbzkGsnV — NUSS President (@NussPresident) March 26, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.