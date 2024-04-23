Ραϊσί: Μία επίθεση του Ισραήλ σε ιρανικό έδαφος θα άλλαζε εντελώς τις συνθήκες

Για ένα εκ διαμέτρου διαφορετικό περιβάλλον που θα διαμορφωνόταν σε περίπτωση επίθεσης του Ισραήλ στο έδαφος του Ιράν, έκανε λόγο σε δηλώσεις του ο πρόεδρος Εμπραχίμ Ραϊσί.
«Μια ισραηλινή επίθεση στο ιρανικό έδαφος θα επέφερε μια πλήρη αλλαγή των «συνθηκών», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ιρανός πρόεδρος, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.
Ο Ραϊσί, ο οποίος επισκέπτεται το Πακιστάν, φέρεται να είπε ότι μια τέτοια επίθεση από το Ισραήλ, θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει στην εξαφάνιση του «σιωνιστικού καθεστώτος».
