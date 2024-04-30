Η ΕΕ γιορτάζει τη διεύρυνση του 2004

Αυτή την εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση γιορτάζει την 20ή επέτειο της διεύρυνσης του 2004. Την 1η Μαΐου του 2004, η Κύπρος, η Τσεχία, η Εσθονία, η Ουγγαρία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Σλοβακία και η Σλοβενία προσχώρησαν στην ΕΕ.

Στην ομιλία της ενώπιον του Κοινοβουλίου την προηγούμενη εβδομάδα, η Πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν περιέγραψε αυτή τη σημαντική στιγμή στη διαδικασία ολοκλήρωσης της ΕΕ ως «γέννηση μιας νέας εποχής».

Στην 20ετία που έχει περάσει από τότε, σχεδόν 450 εκατομμύρια Ευρωπαίοι απολαμβάνουν την ελεύθερη κυκλοφορία σε μια μεγαλύτερη Ένωση.

Οι πολίτες έχουν ισχυρότερα δικαιώματα και ελευθερίες. Οι οικονομίες των νέων, τότε, κρατών μελών ανθούν, η γεωργική τους παραγωγή έχει τριπλασιαστεί, ενώ τα ποσοστά ανεργίας τους μειώθηκαν στο μισό.

Οι χώρες που ήταν ήδη μέλη κατά τη διεύρυνση του 2004 σημειώνουν επίσης ανάπτυξη και ευημερία.

Η διεύρυνση έδωσε σε περισσότερους πολίτες και επιχειρήσεις της ΕΕ ευκαιρίες να σπουδάσουν και να εργαστούν στο εξωτερικό, να επενδύσουν και να εξαγάγουν σε μια ευρύτερη Ένωση. Η διεύρυνση του 2004 ενίσχυσε επίσης τη φωνή της Ευρώπης στην παγκόσμια σκηνή.

Koρίνα Γεωργίου

