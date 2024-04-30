Η Ρωσία εκτόξευσε πυρομαχικά διασποράς μεταξύ των πυραύλων που χρησιμοποίησε στις επιθέσεις κατά της ουκρανικής πόλης – λιμάνι της Οδησσού, ανέφεραν ουκρανικές πηγές σήμερα.

«Είναι ένα όπλο άνευ διακρίσεων που μπορεί να προκαλέσει πολλά θύματα μεταξύ των αμάχων» δήλωσε το γραφείο των δημόσιων εισαγγελέων της Ουκρανίας σε ανάρτηση του στο Telegram για την χθεσινή επίθεση.

Μεταλλικά θραύσματα βρέθηκαν σε ακτίνα 1,5 χιλιομέτρων από το σημείο πρόσκρουσης, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση συνοδεύονταν από ένα βίντεο που δείχνει τις εκρήξεις που προκάλεσε ο βαλλιστικός πύραυλος «Ισκαντέρ» (Iskander), εξαιτίας των οποίων σκοτώθηκαν πέντε άνθρωποι και τραυματίσθηκαν περισσότεροι από 30.

Το γραφείο των δημοσίων εισαγγελέων της Ουκρανίας κατηγόρησε τους Ρώσους αξιωματικούς ως υπεύθυνους που χρησιμοποίησαν αδιακρίτως το όπλο για να σκοτώσουν όσο το δυνατόν περισσότερους αμάχους.

Η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Εν μέσω της σύγκρουσης και οι δύο πλευρές έχουν κάνει χρήση πυρομαχικών διασποράς, αν και η χρήση τους απαγορεύεται.

Ούτε η Ρωσία, ούτε η Ουκρανία έχουν υπογράψει την διεθνή συνθήκη για την απαγόρευση των πυρομαχικών διασποράς, η οποία έχει τεθεί σε ισχύ το 2010.

Η Ουκρανία πρόσφατα είχε εκτοξεύσει πυραύλους που έχει προμηθευθεί από τις ΗΠΑ με αυτού του είδους τα πυρομαχικά, σε στόχους στην χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε η Ρωσία το 2014.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

