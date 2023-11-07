Ρωσία: Το ισραηλινό σχόλιο περί χρήσης πηρυνικών «θέτει ένα τεράστιο αριθμό ερωτημάτων»

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών υπογράμμισε σήμερα, Τρίτη πως η δήλωση ισραηλινού υπουργού, ο οποίος φάνηκε ανοιχτός στην ιδέα να πραγματοποιήσει το Ισραήλ πυρηνικό πλήγμα στη Γάζα, δημιουργεί τεράστιο αριθμό ερωτημάτων.

Προχθές, Κυριακή, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέστειλε «μέχρι νεωτέρας» τη συμμετοχή στις κυβερνητικές συνεδριάσεις του υπουργού Κληρονομιάς Αμιχάι Ελιγιάχου, ο οποίος ανήκει σ' ένα ακροδεξιό κόμμα που συμμετέχει στην κυβέρνηση συνασπισμού.

Ερωτηθείς σε ραδιοφωνική συνέντευξη για μια υποθετική πυρηνική επιλογή, ο Ελιγιάχου απάντησε: «Αυτός είναι ένας τρόπος».

Η δήλωση αυτή «θέτει ένα τεράστιο αριθμό ερωτημάτων», δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Η Ζαχάροβα τόνισε ότι το κύριο ζήτημα είναι ότι το Ισραήλ φάνηκε να παραδέχεται πως έχει πυρηνικά όπλα.

Το Ισράηλ δεν παραδέχεται δημόσια πως διαθέτει πυρηνικά όπλα, αν και η Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων υπολογίζει ότι το Ισραήλ έχει περίπου 90 πυρηνικές κεφαλές.

«Ερώτημα αριθμός ένα - φαίνεται ότι ακούμε επίσημες δηλώσεις για παρουσία πυρηνικών όπλων;», δήλωσε η Ζαχάροβα.

Αν είναι έτσι, πρόσθεσε, τότε πού είναι ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας και οι διεθνείς επιθεωρητές για τα πυρηνικά;

Το σχόλιο του Ελιγιάχου καταδικάσθηκε γρήγορα από όλο τον αραβικό κόσμο, σκανδάλισε ισραηλινούς παρουσιαστές, χαρακτηρίσθηκε «απαράδεκτο» από αμερικανό αξιωματούχο και το Ιράν ζήτησε μια ταχεία διεθνή απάντηση.

«Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας πρέπει να αναλάβουν άμεση και αδιάλειπτη δράση για να αφοπλισθεί αυτό το βάρβαρο καθεστώς του απαρτχάιντ. Αύριο είναι αργά», έγραψε χθες, Δευτέρα, στην πλατφόρμα X ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν.

Πηγή: skai.gr

