Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ «έφαγαν πόρτα» για το πάρτι γενεθλίων του βασιλιά Καρόλου

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ δεν είχαν «καμία επαφή» με το παλάτι του Μπάκιγχαμ σχετικά με μία πρόσκληση για το πάρτι γενεθλίων του βασιλιά Καρόλου στις 14 Νοεμβρίου, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπός τους στη «Daily Mail».



Σημειώνεται ότι δημοσίευμα της Sunday Times το Σαββατοκύριακο είχε αναφέρει ότι ο βασιλιάς Κάρολος θα γιορτάσει τα 75α γενέθλιά του την επόμενη εβδομάδα στο Clarence House, αλλά ο μικρότερος γιος του «δεν θα ταξιδέψει από την Καλιφόρνια», όπου μετακόμισε το 2020 με τη σύζυγό του, Μέγκαν Μαρκλ και την οικογένειά τους, στο Λονδίνο καθώς απέρριψε την πρόσκληση.

Harry and Meghan insist Charles snubbed THEM over his 75th birthday bash: Couple's spokesperson says they had 'no contact' from Buckingham Palace and pals say they were totally unaware of ANY party plans for the King - after claims they refused to attend https://t.co/2FK8pAl2pQ pic.twitter.com/qlx2hAtDHH November 6, 2023

«Δεν υπήρξε καμία επαφή σχετικά με μία πρόσκληση για τα επερχόμενα γενέθλια της Αυτού Μεγαλειότητας. Είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι οι Sunday Times ανέφεραν λάθος αυτή την είδηση», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Σάσεξ.



Η ρήξη ανάμεσα στον πρίγκιπα Χάρι και στην οικογένεια του έχει βαθύνει μετά την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων του με τίτλο «Spare», στις αρχές του έτους. Ωστόσο, ο δούκας του Σάσεξ ταξίδεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Μάιο για να παραστεί στη στέψη του πατέρα του χωρίς τη σύζυγό του, η οποία παρέμεινε στην Καλιφόρνια.

Ο εκπρόσωπος διέψευσε επίσης δημοσιεύματα που θέλουν την Μέγκαν Μαρκλ να επιστρέφει στην υποκριτική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

