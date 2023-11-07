Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αντιδράσεις για τα κέντρα μεταναστών στην Αλβανία που συμφώνησαν Ράμα και Μελόνι

Η συμφωνία προβλέπει δύο μεγάλους καταυλισμούς συνολικής χωρητικότητας 36.000 ατόμων στις βορειοδυτικές παραθαλάσσιες αλβανικές πόλεις Λέζια και Σενγκίνι που θα λειτουργήσουν την προσεχή άνοιξη

Συμφωνία Ράμα και Μελόνι για κέντρα μεταναστών στην Αλβανία

Ισχυρές αντιδράσεις προκαλεί στην Αλβανία η υπογραφή χθες στη Ρώμη από τους πρωθυπουργούς Μελόνι και Ράμα, συμφωνίας η οποία προβλέπει την ανέγερση στην Αλβανία καταυλισμών Αφρικανών μεταναστών που καταφθάνουν με προορισμό την Ιταλία.

Η συμφωνία, όπως μετέδωσαν τα αλβανικά ΜΜΕ, προβλέπει δύο μεγάλους καταυλισμούς συνολικής χωρητικότητας 36.000 ατόμων στις βορειοδυτικές παραθαλάσσιες αλβανικές πόλεις Λέζια και Σενγκίνι που θα λειτουργήσουν την προσεχή άνοιξη.

Όπως δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός, οι καταυλισμοί θα είναι υπό ιταλική δικαιοδοσία και διοίκηση και εκεί θα γίνεται η καταγραφή και η περαιτέρω διαχείριση των μεταναστών.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα δικαιολόγησε την υπογραφή της συμφωνίας ως εκπλήρωση χρέους της Αλβανίας προς την Ιταλία η οποία υποδέχτηκε χιλιάδες Αλβανούς μετανάστες στην μεγάλη έξοδο των Αλβανών μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώς το 1991.

Η υπογραφή της συμφωνίας γνωστοποιήθηκε από τα Ιταλικά ΜΜΕ και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Αλβανία, με την αντιπολίτευση να αξιώνει άμεση ενημέρωση της Βουλής από τον πρωθυπουργό Έντι Ράμα. Η συμφωνία κυριαρχεί από χθες στην δημόσια συζήτηση και στα αλβανικά ΜΜΕ καταγράφονται έντονα αρνητικές αντιδράσεις και διαμαρτυρίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ράμα Μελόνι καταυλισμός Μετανάστες Αλβανία αντιδράσεις
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark