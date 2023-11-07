Συμφωνία Ράμα και Μελόνι για κέντρα μεταναστών στην Αλβανία

Ισχυρές αντιδράσεις προκαλεί στην Αλβανία η υπογραφή χθες στη Ρώμη από τους πρωθυπουργούς Μελόνι και Ράμα, συμφωνίας η οποία προβλέπει την ανέγερση στην Αλβανία καταυλισμών Αφρικανών μεταναστών που καταφθάνουν με προορισμό την Ιταλία.
Η συμφωνία, όπως μετέδωσαν τα αλβανικά ΜΜΕ, προβλέπει δύο μεγάλους καταυλισμούς συνολικής χωρητικότητας 36.000 ατόμων στις βορειοδυτικές παραθαλάσσιες αλβανικές πόλεις Λέζια και Σενγκίνι που θα λειτουργήσουν την προσεχή άνοιξη.
Όπως δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός, οι καταυλισμοί θα είναι υπό ιταλική δικαιοδοσία και διοίκηση και εκεί θα γίνεται η καταγραφή και η περαιτέρω διαχείριση των μεταναστών.
Ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα δικαιολόγησε την υπογραφή της συμφωνίας ως εκπλήρωση χρέους της Αλβανίας προς την Ιταλία η οποία υποδέχτηκε χιλιάδες Αλβανούς μετανάστες στην μεγάλη έξοδο των Αλβανών μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώς το 1991.
Η υπογραφή της συμφωνίας γνωστοποιήθηκε από τα Ιταλικά ΜΜΕ και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Αλβανία, με την αντιπολίτευση να αξιώνει άμεση ενημέρωση της Βουλής από τον πρωθυπουργό Έντι Ράμα. Η συμφωνία κυριαρχεί από χθες στην δημόσια συζήτηση και στα αλβανικά ΜΜΕ καταγράφονται έντονα αρνητικές αντιδράσεις και διαμαρτυρίες.
