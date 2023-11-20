Τριάντα ένα βρέφη που γεννήθηκαν πρόωρα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια από το κεντρικό νοσοκομείο της Γάζας σε άλλο νοσοκομείο στο νότο το Σαββατοκύριακο και σήμερα θα μεταφερθούν στην Αίγυπτο, δήλωσαν αξιωματούχοι υγείας, σύμφωνα με το skynews.com.

Την ίδια ώρα, δεκάδες άλλοι βαριά τραυματισμένοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο νοσοκομείο Αλ Σίφα, μέρες μετά την είσοδο των ισραηλινών δυνάμεων στο συγκρότημα.

Η μοίρα των νεογέννητων τράβηξε την παγκόσμια προσοχή αφού φωτογραφίες έδειχναν γιατρούς να προσπαθούν να τα κρατήσουν ζεστά και να τοποθετούν πολλά από αυτά σε ένα κρεβάτι.

Μια διακοπή ρεύματος είχε σταματήσει τη λειτουργία των θερμοκοιτίδων και άλλου εξοπλισμού, ενώ τα τρόφιμα, το νερό και οι ιατρικές προμήθειες εξαντλήθηκαν καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις πολεμούσαν τους μαχητές της Χαμάς έξω από το νοσοκομείο.

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους είπε ότι τα «πολύ άρρωστα» μωρά απομακρύνθηκαν, μαζί με έξι εργαζόμενους στον τομέα της υγείας και 10 μέλη της οικογένειας του προσωπικού.

Ανέφερε ότι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο στην πόλη Ράφα, στη νότια Γάζα, όπου λαμβάνουν επείγουσα φροντίδα.

Αξιωματούχος του ΟΗΕ είπε ότι τα μωρά απειλούνταν από σοβαρές λοιμώξεις, με 11 σε κρίσιμη κατάσταση.

Ομάδα του ΠΟΥ που επισκέφθηκε το νοσοκομείο το Σάββατο είπε ότι 291 ασθενείς βρίσκονταν ακόμα εκεί, συμπεριλαμβανομένων των μωρών, των ασθενών με σοβαρά μολυσμένα τραύματα και άλλων με τραυματισμούς στη σπονδυλική στήλη που δεν μπορούν να μετακινηθούν.

Το Ισραήλ ισχυρίζεται εδώ και καιρό ότι η Χαμάς χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις για στρατιωτικούς σκοπούς - έναν ισχυρισμό που η μαχητική οργάνωση έχει αρνηθεί.

Οι ισραηλινοί στρατιώτες, που έχουν βάση στο νοσοκομείο και ερευνούν τους χώρους του για μέρες, λένε ότι βρήκαν όπλα, ένα φρεάτιο τούνελ και όπλα.

