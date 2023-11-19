Τις συνοικίες Τζαμπάλια, Μπείτ Λαχίγια και Ζεϊτούν στη Λωρίδα της Γάζας έπληξαν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Όπως ανακοίνωσαν έπληξαν «πολλούς» στόχους της Χαμάς την ίδια ώρα που οι επίγειες δυνάμεις αρχίζουν να ελίσσονται βαθύτερα στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας και συγκεκριμένα στην Τζαμπάλια και τη Ζεϊτούν.

Βίντεο από τις επιχειρήσεις

מטוסי קרב של צה"ל השמידו תשתיות טרור רבות של ארגון הטרור חמאס בשכונות ג'באליה, זייתון ובית לאהיא.



ביממה האחרונה, לוחמי חטיבת הנח"ל נלחמו בפאתי שכונת ג'אבליה, נתקלו וחיסלו מחבלים מארגון הטרור חמאס. הכוחות בסיוע טנקים וסיוע אווירי תקפו מטרות מהאוויר >> pic.twitter.com/jfgYMjc3UE — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 19, 2023

Εν τω μεταξύ, στρατεύματα της Ταξιαρχίας Ναχάλ, με άρματα μάχης και με την στήριξη της αεροπορίας πολέμησαν με στελέχη της Χαμάς στα περίχωρα της Τζαμπάλια, συνεχίζουν οι IDF. Μάλιστα, σε μια από τις συγκρούσεις, τα στρατεύματα κάλεσαν να χτυπήσουν με drone ένοπλους της Χαμάς σε μια ταράτσα. Στρατιώτες ανέσυραν επίσης όπλα από κατοικίες στην περιοχή.

Παράλληλα, πυραυλικά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού πραγματοποίησαν επιδρομές με χιλιάδες πυρομαχικά σε τοποθεσίες της Χαμάς κατά μήκος της ακτής της Γάζας, λέει ο IDF. Το ναυτικό βοήθησε επίσης τα χερσαία στρατεύματα με ικανότητες παρατήρησης και δύναμη πυρός, προσθέτουν οι IDF.

במקביל ללחימה היבשתית, לוחמי שייטת 3, שייטת ספינות הטילים תקפו מטרות של ארגון הטרור חמאס לאורך רצועת עזה באמצעות אלפי חימושים מהים וסייעו לכוחות היבשה באש ובתצפית על ידי פתיחת צירים, ליווי באש, סיכול איומים יבשתיים כנגד כוחותינו וחיפוי על משימות יבשתיות מהים >> pic.twitter.com/t9AdN5t1zc — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 19, 2023

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA δεκαπέντε Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από τις νυχτερινές ισραηλινές επιδρομές.

Συγκλονιστικά είναι και τα βίντεο από την έκρηξη που έπληξε σχολείο των Ηνωμένων Εθνών στη Τζαμπάλια, στη βόρεια Γάζα, χθες, Σάββατο με τα περισσότερα θύματα να είναι γυναίκες και παιδιά όπως επιβεβαίωσε μια υπηρεσία παροχής βοήθειας του ΟΗΕ. Το περιστατικό του Σαββάτου ήταν το δεύτερο μέσα σε 24 ώρες που ένα σχολείο που διευθύνεται από την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες χτυπήθηκε, ανέφερε η υπηρεσία. Ωστόσο, δεν είχε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το τι προκάλεσε την έκρηξη ή ποιος ευθύνεται.

Ένα σχολείο στη Ζαϊτούν - το οποίο χρησιμοποιούνταν από 4.000 άτομα ως καταφύγιο - χτυπήθηκε επίσης την περασμένη Παρασκευή.

Αξιωματούχοι υγείας της Χαμάς δήλωσαν ότι δύο εκρήξεις στη Τζαμπάλια στη βόρεια Γάζα σκότωσαν μαζί 80 ανθρώπους ωστόσο, εκφράζονται φόβοι πως ο αριθμός των νεκρών είναι διπλάσιος.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) Philippe Lazzarini είπε ότι είδε «τρομακτικές εικόνες και πλάνα από δεκάδες ανθρώπους που σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν» σε ένα από τα σχολεία της υπηρεσίας του «που στεγάζουν χιλιάδες εκτοπισμένους».

«Αυτές οι επιθέσεις δεν μπορούν να γίνουν συνηθισμένες, πρέπει να σταματήσουν», είπε.

Εισέβαλαν σε σπίτια ανώτερων αξιωματούχων της Χαμάς

Τα ισραηλινά στρατεύματα εισέβαλαν επίσης σε σπίτια ανώτερων αξιωματούχων της Χαμάς στην πολυτελή συνοικία Ριμάλ της πόλης της Γάζας, σύμφωνα με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις. Μεγάλο μέρος του Ριμάλ, που κάποτε ήταν μια από τις πιο ζωντανές γειτονιές της Λωρίδας, έχει καταστραφεί από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές.

Τα στρατεύματα εντόπισαν περίπου 35 φρεάτια τούνελ και δεκάδες όπλα και σκότωσαν αρκετούς στελέχη της Χαμάς. Οι δυνάμεις εισέβαλαν επίσης σε στρατιωτικό στρατόπεδο της Χαμάς στην περιοχή Ριμάλ, εντόπισαν μια αποθήκη όπλων και επτά εκτοξευτές ρουκετών.

Israeli troops have raided the homes of senior Hamas officials in Gaza City’s upscale Rimal neighborhood, and battled operatives in the area, the IDF says.



It says troops of the Paratroopers Brigade, tanks, and combat engineers, with air support, are battling Hamas in Rimal, as… pic.twitter.com/2HaCzrSX8U — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 19, 2023

Σε κρίσιμη κατάσταση 32 μωρά στο Αλ Σίφα

Τραγική είναι και η κατάσταση στο νοσοκομείο Αλ Σίφα σύμφωνα με τον ΠΟΥ που το χαρακτηρίζει «ζώνη πολέμου». Εκεί υπάρχουν τώρα 25 εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας και 291 ασθενείς. Ανάμεσα στους ασθενείς είναι και 32 μωρά σε «εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση», δύο άτομα στην ΜΕΘ χωρίς οξυγόνο και 22 ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση.

Η συντριπτική πλειονότητα των ασθενών είναι θύματα του πολέμου, αναφέρει ο ΠΟΥ, συμπεριλαμβανομένων πολλών με σύνθετα κατάγματα και ακρωτηριασμούς, τραύματα στο κεφάλι, εγκαύματα, τραύμα στο στήθος και στην κοιλιά και 29 ασθενείς με σοβαρά τραύματα στη σπονδυλική στήλη που δεν μπορούν να κινηθούν χωρίς ιατρική βοήθεια.

Σε πολλούς ασθενείς τα τραύματα έχουν μολυνθεί λόγω έλλειψης μέτρων ελέγχου των λοιμώξεων στο νοσοκομείο και μη διαθεσιμότητας αντιβιοτικών.

Αρκετοί ασθενείς έχουν πεθάνει τις τελευταίες δύο με τρεις ημέρες λόγω του τερματισμού των ιατρικών υπηρεσιών, δήλωσε ο ΠΟΥ. Η ομάδα της ανέφερε ότι είδε έναν ομαδικό τάφο στην είσοδο του νοσοκομείου, όπου τους είπαν ότι περισσότεροι από 80 άνθρωποι ήταν θαμμένοι.

Το Υπουργείο Υγείας που ελέγχεται από τη Χαμάς δήλωσε ότι σχεδιάζεται να απομακρυνθούν τα νεογέννητα από το νοσοκομείο εντός της ημέρας.

Κοντά σε συμφωνία για εκεχειρία και απελευθέρωση ομήρων;

Την ίδια ώρα, αμερικανική εφημερίδα Washington Post επικαλούμενη καλά πληροφορημένες πηγές γράφει πως Ισραήλ, ΗΠΑ και Χαμάς έχουν καταλήξει σε σχέδιο συμφωνίας για την απελευθέρωση δεκάδων γυναικών και παιδιών που κρατούνται όμηροι στη Γάζα σε αντάλλαγμα για πενθήμερη παύση πυρός, γράφει η αμερικανική εφημερίδα Washington Post, επικαλούμενη καλά πληροφορημένες πηγές.

Ωστόσο και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν ότι ακόμη δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία.

Η απελευθέρωση ομήρων θα μπορούσε να ξεκινήσει εντός των ερχόμενων ημερών, εκτός απροόπτου την τελευταία στιγμή, σύμφωνα με πηγές που είναι ενήμερες σχετικά με το λεπτομερές εξασέλιδο σχέδιο συμφωνίας, αποκάλυψε η αμερικανική εφημερίδα χθες, Σάββατο.

Βάσει της συμφωνίας, όλες οι πλευρές θα παύσουν τις επιχειρήσεις μάχης για τουλάχιστον 5 ημέρες ενώ 50 ή περισσότεροι όμηροι θα απελευθερώνονται σε ομάδες ανά 24ωρο, αναφέρει η Washington Post. Η παύση αυτή αποσκοπεί επίσης στο να επιτρέψει την είσοδο σημαντικής ποσότητας ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, προσθέτει η εφημερίδα, διευκρινίζοντας ότι το περίγραμμα της συμφωνίας συντάχθηκε κατά τη διάρκεια εβδομάδων συνομιλιών στο Κατάρ.

Ωστόσο ο Νετανιάχου δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου χθες το βράδυ: "Όσον αφορά τους ομήρους, υπάρχουν πολλές αβάσιμες φήμες, πολλές εσφαλμένες αναφορές. Θα ήθελα να καταστήσω σαφές το εξής: Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει συμφωνία. Ωστόσο θέλω να υποσχεθώ: Όταν υπάρξει κάτι να πούμε --θα σας ενημερώσουμε γι'αυτό".

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε επίσης ότι το Ισραήλ και η Χαμάς δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε συμφωνία για προσωρινή κατάπαυση του πυρός, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν να εργάζονται για να επιτύχουν μια συμφωνία. Και δεύτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης ότι δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία.

Πηγή: skai.gr

