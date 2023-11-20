Στην Ισπανία, τη μεγαλύτερη παραγωγό ελαιόλαδου παγκοσμίως, τα σούπερ μάρκετ κλειδώνουν τα μπουκάλια με το ελαιόλαδο, καθώς αυξάνεται η τιμή του και παράλληλα οι κλοπές.

Ένα λίτρο εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδού κοστίζει ως και 14,5 ευρώ σε κάποια σούπερ μάρκετ, με αποτέλεσμα πολλά καταστήματα να τοποθετούν αντικλεπτικά στα μπουκάλια.

«Βλέπουμε μεγάλη αύξηση των κλοπών», δήλωσε ο Ρουμπέν Ναβάρο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Tu Super, που διαθέτει 30 καταστήματα στην περιοχή της Ανδαλουσίας.

Η τιμή του ελαιόλαδου, που πλέον ανέρχεται επισήμως στα 8 ευρώ το λίτρο, έχει αυξηθεί κατά 150% τα τελευταία δύο χρόνια στην Ισπανία, καθώς η ξηρασία στον νότο επηρέασε σημαντικά τη σοδειά. Συμμορίες οργανωμένου εγκλήματος κλέβουν ελαιόλαδο για να το πουλήσουν, εξήγησε ο Ναβάρο.

Από τον Σεπτέμβριο η Tu Super δένει με αλυσίδες τα μπουκάλια των πέντε λίτρων και τα κλειδώνει στα ράφια προκειμένου να αποτρέψει τις κλοπές.

«Είναι ένα παράλογο, ακραίο μέτρο, αλλά έχει δουλέψει», εξήγησε ο Ναβάρο.

Η Tu Super δεν είναι η μόνη αλυσίδα που αυξάνει τα μέτρα ασφαλείας: σε κάποια σούπερ μάρκετ των αλυσίδων Carrefour και Auchan στη Μαδρίτη έχουν τοποθετηθεί αντικλεπτικά στα μπουκάλια του ενός λίτρου και προκειμένου κάποιος να αγοράσει ελαιόλαδο πρέπει να ζητήσει τη βοήθεια υπαλλήλου.

Η STC, μια ισπανική εταιρεία που προσφέρει λύσεις για την αντιμετώπιση των κλοπών στα καταστήματα, είδε το καλοκαίρι να αυξάνονται κατά 12 φορές οι παραγγελίες από τα σούπερ μάρκετ μηχανημάτων για την προστασία των μπουκαλιών με ελαιόλαδο, δήλωσε το στέλεχός της Σαλβαδόρ Κανόνες.

Η αστυνομία της Ισπανίας κάνει επίσης λόγο για κλοπές από ελαιοτριβεία, ενώ τον Οκτώβριο συνέλαβε δύο ανθρώπους στο πλαίσιο έρευνας για την κλοπή 56 τόνων εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου.

Συνήθως οι οικογένειες στην Ισπανία αγόραζαν μεγάλες ποσότητες ελαιόλαδου για το μαγείρεμα. Αν και οι Ισπανοί είναι μεταξύ των μεγαλύτερων καταναλωτών ελαιόλαδου παγκοσμίως, έχουν αναγκαστεί να μειώσουν πολύ τις αγορές τους: τον Σεπτέμβριο οι πωλήσεις εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου μειώθηκαν κατά 17% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την NielsenIQ.

Ωστόσο οι κλοπές από τα καταστήματα δεν περιορίζονται στο ελαιόλαδο, με τα σούπερ μάρκετ παρατηρούν γενικότερη αύξηση του φαινομένου. Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχανιών της Ισπανίας (CEOE) επεσήμανε ότι το 2022 καταγράφηκε αύξηση 30% των κλοπών σε καταστήματα λιανικής, ενώ μέχρι στιγμής το 2023 οι κλοπές έχουν αυξηθεί κατά 12% επιπλέον.

Στην Ισπανία οι κλοπές αντικειμένων αξίας μικρότερης των 400 ευρώ δεν τιμωρούνται, εκτός κι αν το πρόσωπο που τις διέπραξε έχει υποτροπιάσει.

Πηγή: skai.gr

