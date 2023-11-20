Άραβες και μουσουλμάνοι υπουργοί ζητούν να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα

Άραβες και μουσουλμάνοι υπουργοί ζήτησαν σήμερα άμεση κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας κατά την επίσκεψη αντιπροσωπείας τους στο Πεκίνο, στο πρώτο σκέλος μιας περιοδείας με στόχο να ασκήσουν πιέσεις ώστε να τερματιστούν οι εχθροπραξίες και να επιτραπεί η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η αντιπροσωπεία, που πρόκειται να συναντηθεί με αξιωματούχους από τις πέντε χώρες μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφάλειας του ΟΗΕ, εντείνει επίσης τις πιέσεις στη Δύση να απορρίψει τη θέση του Ισραήλ ότι οι ενέργειές του εναντίον των Παλαιστινίων αποτελούν αυτοάμυνα.

Οι αξιωματούχοι -- μεταξύ των οποίων υπουργοί Εξωτερικών και κορυφαίοι διπλωμάτες από τη Σαουδική Αραβία, την Ιορδανία, την Αίγυπτο, την Ινδονησία, την Παλαιστινιακή Αρχή και τον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας-- συναντήθηκαν σήμερα με τον Κινέζο υπουργό Εξωτερικών Ουάνγκ Γι.

«Είμαστε εδώ για να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: ότι πρέπει να σταματήσουν αμέσως οι συγκρούσεις και οι φόνοι, πρέπει να παραδώσουμε αμέσως ανθρωπιστικά είδη στη Γάζα», δήλωσε ο Σαουδάραβας υπουργός Εξωτερικών Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν αλ Σαούντ.

Σε έκτακτη κοινή σύνοδο του Αραβικού Συνδέσμου και του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας στο Ριάντ νωρίτερα αυτόν τον μήνα απευθύνθηκε έκκληση στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να διενεργήσει έρευνα για «εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράττονται από το Ισραήλ» στα παλαιστινιακά εδάφη.

Κατά την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου, σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι, ενώ το παλαιστινιακό κίνημα έπιασε και περίπου 240 ομήρους.

Η Ισραηλινή πρεσβεύτρια στο Πεκίνο Ιρίτ Μπεν- Αμπά δήλωσε σε ξένους δημοσιογράφους σήμερα ότι ελπίζει «από αυτή την επίσκεψη να μην προκύψει κάποια ανακοίνωση σχετικά με εκεχειρία, τώρα δεν είναι η ώρα».

Η ίδια πρόσθεσε πως το Ισραήλ ελπίζει ότι η αντιπροσωπεία θα μιλήσει για τους ομήρους που κρατά η Χαμάς και θα «ζητήσει την άμεση απελευθέρωσή τους χωρίς όρους». Παράλληλα σημείωσε ότι οι πλευρές που θα συμμετάσχουν στις σημερινές συνομιλίες θα πρέπει να συζητήσουν «τον ρόλο της Αιγύπτου στη διευκόλυνση (της παροχής) ανθρωπιστικής βοήθειας».

«Φίλη και αδελφή»

Ο Ουάνγκ επεσήμανε από την πλευρά του ότι η Κίνα είναι «καλή φίλη και αδελφή των αραβικών και μουσουλμανικών χωρών», προσθέτοντας ότι «πάντα στήριζε ένθερμα τον δίκαιο σκοπό του παλαιστινιακού λαού να αποκαταστήσει τα νόμιμα εθνικά δικαιώματα και συμφέροντά του».

Από την αρχή του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας δεν έχει καταδικάσει ξεκάθαρα την επίθεση του παλαιστινιακού κινήματος, ενώ ζητεί αποκλιμάκωση και από το Ισραήλ και του Παλαιστίνιους να επιδιώξουν «τη λύση των δύο κρατών».

Σήμερα ο Ουάνγκ πρόσθεσε ότι το Πεκίνο θα εργαστεί «για να τερματιστούν οι συγκρούσεις στη Γάζα το συντομότερο δυνατό, να απαλυνθεί η ανθρωπιστική κρίση και να προωθηθεί μια έγκαιρη, ολοκληρωμένη, δίκαιη και βιώσιμη διευθέτηση στο παλαιστινιακό ζήτημα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

