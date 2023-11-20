Ο απολογισμός των θυμάτων του ισχυρού σεισμού που έπληξε την Παρασκευή τις νότιες Φιλιππίνες έφθασε σήμερα τους τουλάχιστον εννέα νεκρούς, όπως ανακοίνωσε η εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών, προειδοποιώντας πως μπορεί να γίνει ακόμη πιο βαρύς.

Ο σεισμός 6,7 βαθμών που έπληξε την περιοχή της νήσου Μιντανάο την Παρασκευή μετά το μεσημέρι (τοπική ώρα), προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος της οροφής εμπορικού κέντρου στην Πόλη του Στρατηγού Σάντος, βγάζοντας πανικόβλητο κόσμο στον δρόμο.

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ πάνω από 800 σπίτια υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν, σύμφωνα με το εθνικό συμβούλιο μείωσης και διαχείρισης των κινδύνων καταστροφών.

Συνεργεία εντόπισαν κι άλλα πτώματα στα συντρίμμια κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης το σαββατοκύριακο.

Οι επιχειρήσεις έχουν κατά μεγάλο μέρος τους αποπερατωθεί, ωστόσο η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών συνεχίζει να λαμβάνει νέα στοιχεία από δεκάδες σεισμόπληκτα χωριά.

«Προσεύχομαι στον Θεό να μην αυξηθεί κι άλλο ο αριθμός των νεκρών, αλλά περιμένουμε ακόμη πληροφορίες» από διάφορες περιοχές, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της υπηρεσίας, ο Μαρκ Τίμπαλ.

Οι σεισμικές δονήσεις είναι καθημερινές στις Φιλιππίνες, αρχιπέλαγος που βρίσκεται πάνω στον «δακτύλιο της φωτιάς» του Ειρηνικού Ωκεανού, περιοχή όπου καταγράφεται έντονη σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα, κι εκτείνεται από την Ιαπωνία ως τη λεκάνη του Ειρηνικού περνώντας από τη νοτιοανατολική Ασία.

Οι περισσότερες σεισμικές δονήσεις πάντως είναι πολύ ασθενείς για να γίνουν αισθητές από τους ανθρώπους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

