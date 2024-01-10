Πλάνα από κάμερες ασφαλείας, που καταγράφηκαν έξω από ένα σπίτι στην πόλη Τούλκαρεμ της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, δείχνουν οχήματα των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας να περνούν επανειλημμένα πάνω από το πτώμα ενός Παλαιστίνιου άνδρα που είχε πυροβοληθεί κατά τη διάρκεια επιδρομής των ισραηλινών δυνάμεων.

Δείτε το βίντεο (ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ):

An Israeli military vehicle has been filmed running over the body of a Palestinian who was shot during a raid on Tulkarem in the occupied West Bank ⤵️ pic.twitter.com/ubcEo3d9tu — Al Jazeera English (@AJEnglish) January 9, 2024

Η ισραηλινή συνοριακή αστυνομία ανέφερε ότι ένα όχημα πέρασε ακούσια πάνω από το πτώμα αφού το όχημα έφτασε στην περιοχή για να απεγκλωβίσει τις ισραηλινές δυνάμεις οι οποίες, σύμφωνα με την ισραηλινή συνοριακή αστυνομία, είχαν δεχθεί σφοδρά πυρά, προσθέτοντας ότι το περιστατικό τελεί υπό εξέταση.

Το βίντεο ήρθε στη δημοσιότητα αφότου η ισραηλινή αστυνομία ανέφερε προχθές, Δευτέρα, ότι ισραηλινές ειδικές δυνάμεις έκαναν επιδρομή στην Τούλκαρεμ για να συλλάβουν έναν καταζητούμενο μαχητή και σκότωσαν τρεις Παλαιστίνιους ένοπλους σε ανταλλαγή πυρών.

Το βίντεο δείχνει ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας να πλησιάζουν ένα σπίτι κατά τη διάρκεια της νύχτας και να ανοίγουν πυρ εναντίον μιας ομάδας νεαρών ανδρών, τουλάχιστον ένας από τους οποίους ήταν οπλισμένος, αφού οι νεαροί βγήκαν από το σπίτι τρέχοντας στον δρόμο.

Δύο από τους άνδρες χτυπήθηκαν στον δρόμο και έμειναν ακίνητοι στο οδόστρωμα, ενώ υλικό από βίντεο που τραβήχτηκε από άλλη γωνία δείχνει έναν τρίτο άνδρα να δέχεται πυρά.

Το οπτικό υλικό δείχνει ένα όχημα των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας να φτάνει μπροστά σε δύο πτώματα που κείτονται στο έδαφος και να οδηγεί πάνω από ένα από αυτά, σταματώντας κάποια στιγμή στα πόδια του άνδρα.

Εικόνες που προφανώς καταγράφηκαν σε μεταγενέστερο χρόνο δείχνουν ένα πτώμα να έχει μετακινηθεί προφανώς στην άκρη του δρόμου, ενώ ένα άλλο όχημα κάνει όπισθεν πάνω από το άλλο πτώμα και στη συνέχεια κάνει ελιγμούς πάνω του άλλες δύο φορές.

Πλάνα από μια άλλη κάμερα που κατέγραψαν την ίδια σκηνή, που προφανώς τραβήχτηκε λίγες στιγμές νωρίτερα, δείχνουν Παλαιστίνιους να τρέχουν έξω από το σπίτι, με τον έναν να δίνει ένα τουφέκι στον άλλο, ο οποίος πυροβολήθηκε αμέσως. Το βίντεο δείχνει τους δύο άντρες στον δρόμο από διαφορετική οπτική γωνία καθώς και τον τρίτο άνδρα, να κείτεται στο ιδιωτικό δρομάκι που οδηγεί στο σπίτι.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση καταδικάζοντας το περιστατικό, το οποίο είπε ότι αντικατοπτρίζει μια «κουλτούρα μίσους και εξτρεμισμού».

Οι Ταξιαρχίες Τούλκαρεμ, μια ένοπλη μαχητική οργάνωση που συνδέεται με τη Φάταχ, η οποία ηγείται της διεθνώς αναγνωρισμένης Παλαιστινιακής Αρχής, ανέφερε ότι ένας από τους Παλαιστίνιους που σκοτώθηκε στην επιδρομή της Δευτέρας ήταν μέλος της.

Η Τούλκαρεμ, όπου βρίσκεται ένα από τα κύρια σημεία διέλευσης μεταξύ της Δυτικής Όχθης και του Ισραήλ, έχει βιώσει επανειλημμένες επιδρομές από τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας μετά την επίθεση στις 7 Οκτωβρίου στο Ισραήλ από τη Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

