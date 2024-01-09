Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ δήλωσε σήμερα Τρίτη ότι «δεν υπάρχει τίποτα πιο ειδεχθές και παράλογο» από την προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο (ICJ) που κατηγορεί το Ισραήλ για γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στην επιχείρησή του στη Γάζα.

Η ακροαματική διαδικασία στο πλαίσιο της προσφυγής, που έγινε από τη Νότια Αφρική, αναμένεται να ξεκινήσει μεθαύριο, Πέμπτη, και θα επικεντρωθεί στους πολλούς αμάχους μεταξύ των 23.000 και πλέον ανθρώπων που, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας, σκοτώθηκαν στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ο οποίος μαίνεται εδώ και πάνω από τρεις μήνες.

Μιλώντας στον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν που επισκέπτεται το Ισραήλ, ο Χέρτσογκ κατηγόρησε τη Νότια Αφρική για υποκρισία σχετικά με την κίνησή της αυτή, και ευχαρίστησε την Ουάσινγκτον για τη στήριξή της προς το Ισραήλ, που δηλώνει ότι καταβάλλει τις μέγιστες προσπάθειες για να μην υπάρχουν θύματα μεταξύ των αμάχων στη Γάζα.

«Στην πραγματικότητα οι εχθροί μας, η Χαμάς, στο καταστατικό τους, ζητούν την καταστροφή του κράτους μας, του Κράτους του Ισραήλ –το μοναδικό έθνος-κράτος του εβραϊκού λαού», δήλωσε ο Χέρτσογκ.

«Θα είμαστε εκεί στο Διεθνές Δικαστήριο και θα παρουσιάσουμε περήφανα την επιχειρηματολογία μας για τη χρήση της αυτοάμυνας με βάση το πλέον εγγενές δικαίωμά μας σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο».

Το Ισραήλ πρέπει να νικήσει, λέει ο Χέρτζογκ, «διότι είναι ένας πόλεμος που επηρεάζει τις διεθνείς αξίες και τις αξίες του ελεύθερου κόσμου».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.