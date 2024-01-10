Βρετανία: Μειώνει την τιμή του βρεφικού γάλακτος σε σκόνη η Danone

Λονδίνο Θανάση Γκαβός

Η γαλλική εταιρεία Danone ανακοίνωσε πως συμφώνησε να μειώσει κατά 7% την τιμή δημοφιλούς ετικέτας βρεφικού γάλακτος σε σκόνη που πουλά σε καταστήματα λιανικής στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η κίνηση έρχεται μετά από έρευνα της βρετανικής Αρχής Ανταγωνισμού και Αγορών (CMA) που διαπίστωσε πως η τιμή της βρεφικής σκόνης γάλακτος αυξήθηκε αδικαιολόγητα κατά τουλάχιστον 25% σε δύο χρόνια από την άνοιξη του 2021 και μετά.

Η μείωση της τιμής θα αφορά μόνο τη βρεφική σκόνη γάλακτος Aptamil και όχι το υγρό συσκευασμένο γάλα της ίδιας ετικέτας ή την πιο φθηνή μάρκα Cow & Gate της ίδιας εταιρείας.

Η Danone έχει το 71% του μεριδίου αγοράς βρεφικού γάλακτος στο Ηνωμένο Βασίλειο και η κίνησή της αναμένεται να εντείνει την πίεση και στην άλλη μεγάλη εταιρεία του χώρου, τη Nestlé, επίσης να ρίξει την τιμή στα δικά της αντίστοιχα προϊόντα.

Η έρευνα της CMA διεξήχθη στα τέλη του 2023 λόγω ανησυχιών ότι το βρεφικό γάλα είναι ευάλωτο σε υψηλότερες του πληθωρισμού αυξήσεις λόγω της περιορισμένης προσφοράς ετικετών και της διστακτικότητας των γονέων να αλλάζουν το προϊόν που δίνουν στα βρέφη τους παρά τις διάφορες στην τιμή.

Η Αρχή Ανταγωνισμού κατέληξε μεταξύ άλλων και στο συμπέρασμα ότι οι γονείς δαπανούν για βρεφικό γάλα περισσότερα από όσο χρειάζεται διότι ακολουθούν τις συστάσεις δόσεων που αναγράφουν οι εταιρείες στις συσκευασίες. Αυτές διαπιστώθηκε ότι είναι «συστηματικά μεγαλύτερες» από τις συστάσεις της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη Διατροφή.

Η αλυσίδα σουπερμάρκετ Iceland έγινε η πρώτη που ανακοίνωσε ότι η μείωση του κόστους προμήθειας του Aptamil θα περάσει άμεσα στην τιμή στο ράφι.

Την περασμένη άνοιξη ρεπορτάζ του Sky News είχε αποκαλύψει τον αντίκτυπο που είχαν οι φουσκωμένες τιμές βρεφικού γάλακτος στη Βρετανία.

Γονείς παραδέχθηκαν ότι είχαν αρχίσει να κλέβουν συσκευασίες από καταστήματα, ότι αναζητούσαν βρεφικό γάλα στη μαύρη αγορά, πως μείωναν τις δόσεις που έδιναν στα βρέφη τους ή ότι αντικαθιστούσαν το βρεφικό γάλα με συμπυκνωμένο.

Παράλληλα οργανώσεις συσσιτίων και τράπεζες τροφίμων είχαν αναφέρει σημαντική αύξηση στον αριθμό των γονέων με βρέφη που ζητούσαν βοήθεια για γάλα και άλλα αναγκαία βρεφικά είδη.



Πηγή: skai.gr

