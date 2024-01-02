Παλαιστίνιος 23 ετών νεκρός σε φυλακή του Ισραήλ

Η ισραηλινή υπηρεσία φυλακών ανακοίνωσε χθες Δευτέρα τον θάνατο παλαιστινίου κρατουμένου 23 ετών, μέλους της Φάταχ, της παράταξης του προέδρου της παλαιστινιακής αρχής Μαχμούντ Αμπάς, προσθέτοντας πως «εξετάζει» τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Ο κρατούμενος, η ταυτότητα του οποίου δεν αποκαλύφθηκε, πέθανε στη φυλακή Μεγκίντο, στο βόρειο Ισραήλ, διευκρίνισε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της.

Με καταγωγή από τη Νάμπλους, στη βόρεια κατεχόμενη Δυτική Όχθη, το μέλος αυτό της Φάταχ συνελήφθη τον Ιούνιο του 2022 και καταδικάστηκε να εκτίσει ποινή φυλάκισης για «αδικήματα» που σχετίζονταν με την ισραηλινή εθνική ασφάλεια.

«Όπως σε κάθε υπόθεση αυτού του είδους, οι περιστάσεις (του θανάτου του) θα εξεταστούν», ανέφερε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της.

Η επιτροπή κρατουμένων, οργανισμός που υπάγεται στην Παλαιστινιακή Αρχή, επιβεβαίωσε τον θάνατο του φυλακισμένου, προσθέτοντας ότι προσπαθεί να συγκεντρώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση.

Την 21η Δεκεμβρίου, η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωνε πως περίπου 20 φύλακες σε κέντρα κράτησης ανακρίθηκαν προτού αφεθούν ελεύθεροι «με περιοριστικούς όρους» στο πλαίσιο έρευνας για τον θάνατο παλαιστινίου κρατουμένου έπειτα από φερόμενη άσκηση βίας σε βάρος του.

Κατά το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA, ο Θάερ Αμπού Ασάμπ, 38 ετών, από την πόλη Καλκίλγια, στον βόρειο τομέα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, πέθανε τον Νοέμβριο, έπειτα από ξυλοδαρμό που υπέστη από υπαλλήλους φυλακής του νότιου Ισραήλ όπου κρατείτο.

Η δημόσια επιτροπή κατά των βασανιστηρίων στο Ισραήλ (ΔΕΚΒΙ) εκτίμησε ότι η υπόθεση εγείρει «σοβαρές υποψίες για τη μεταμόρφωση της ισραηλινής υπηρεσίας φυλακών από επαγγελματικό οργανισμό σε εκδικητική και τιμωρητική δύναμη».

«Έξι κρατούμενοι έχουν πλέον πεθάνει στη φυλακή (...) Όλες οι υποθέσεις κακομεταχείρισης και θανάτων πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο άμεσης έρευνας», πρόσθεσε.

Όταν ξέσπασε ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, οι ισραηλινές αρχές σκλήρυναν τους όρους κράτησης των παλαιστινίων εγκλείστων: δεν επιτρέπονται πλέον έξοδοι από τα κελιά, ούτε αγορές από καντίνες, οι πρίζες στα κελιά έπαψαν να ρευματοδοτούνται, οι αιφνιδιαστικές έρευνες μέσα στα κελιά έγιναν συχνότερες.

Κατά τους αριθμούς της ένωσης παλαιστινίων φυλακισμένων, οργάνωσης που υπερασπίζεται τα δικαιώματά τους, στις φυλακές του Ισραήλ βρίσκονταν στις αρχές του Δεκεμβρίου 7.800 παλαιστίνιοι κρατούμενοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.