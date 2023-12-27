Το Ισραήλ παρέδωσε τα πτώματα 80 Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν στη σύγκρουση στη Γάζα, δήλωσε σήμερα το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας μετά την ταφή τους και οι αρχές κατέγραψαν λεπτομέρειες που θα βοηθήσουν μετέπειτα στην ταυτοποίησή τους.

Οι αρχές στη Γάζα προσπαθούσαν να ανακαλύψουν πότε και πού οι άνδρες αυτοί σκοτώθηκαν καθώς και την ταυτότητά τους. Ισραηλινοί αξιωματούχοι δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Πλάνα από drone δείχνουν να ανασύρουν τα πτώματα των Παλαιστίνιων που είναι θαμμένα στον ομαδικό τάφο της Ράφα.

Το υπουργείο Υγείας δήλωσε ότι τα πτώματα παραδόθηκαν από το Ισραήλ μέσω του συνοριακού περάσματος Κερέμ Σαλόμ. Σύμφωνα με την ισλαμική αρχή της Γάζας (Waqf), τα πτώματα περισυλλέγησαν από το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Είναι σπάνιο να επιστρέφεται τόσο μεγάλος αριθμός σορών. Οι νεκροί ενταφιάστηκαν χθες σε ένα χαντάκι στο νεκροταφείο της Ράφα, στο νότιο τμήμα του θύλακα.

«Ελήφθησαν φωτογραφίες για την μετέπειτα ταυτοποίησή τους», δήλωσε εκπρόσωπος της ισλαμικής αρχής της Γάζας.

Οι παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές λένε ότι περίπου 21.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινά πλήγματα, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι χιλιάδες περισσότεροι είναι θαμμένοι κάτω από τα χαλάσματα.

Πηγή: skai.gr

