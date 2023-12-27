Η δανέζικη εταιρία Maersk ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει προγραμματίσει τον διάπλου αρκετών δεκάδων πλοίων με εμπορευματοκιβώτια από τη Διώρυγα του Σουέζ και την Ερυθρά Θάλασσα τις επόμενες αρκετές εβδομάδες, μετά την αναστολή των διελεύσεων από την περιοχή νωρίτερα αυτό τον μήνα λόγω του κινδύνου επιθέσεων.

Το χρονοδιάγραμμα συνεχίζει να υπόκειται σε αλλαγές ανάλογα με τα σχέδια έκτακτης ανάγκης που μπορεί να εκπονηθούν τις επόμενες ημέρες, πρόσθεσε η εταιρία.

Ο ναυτιλιακός κολοσσός δήλωσε στις 24 Δεκεμβρίου ότι ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Ερυθρά Θάλασσα, επικαλούμενος την ανάπτυξη της υπό τις ΗΠΑ στρατιωτικής επιχείρησης για την προστασία σκαφών απέναντι σε επιθέσεις από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Μεταξύ των σκαφών που αναφέρονται σε ενημερωτικό που εστάλη προς τους πελάτες σήμερα περιλαμβάνεται το Maren Maersk, που απέπλευσε από την Ταγγέρη στις 24 Δεκεμβρίου και θα «συνεχίσει μέσω της Διώρυγας του Σουέζ» με εκτιμώμενη ημερομηνία άφιξης στη Σιγκαπούρη την 14η Ιανουαρίου.

Από τις 19 Δεκεμβρίου, η Maersk άλλαξε τον πλου των σκαφών της, στέλνοντάς τα γύρω από την Αφρική και περνώντας από το Ακρωτήρι Καλής Ελπίδας για να αποφύγουν επιθέσεις, χρεώνοντας τους πελάτες επιπλέον ναύλα και πρόσθετες εβδομάδες σε χρόνο για τη μεταφορά προϊόντων από τη Ασία στην Ευρώπη και την ανατολική ακτή της Βόρειας Αμερικής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

