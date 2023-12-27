Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αντονι Μπλίνκεν θα ταξιδέψει στην Μέση Ανατολή στο τέλος της επόμενης εβδομάδας για να συζητήσει το θέμα του πολέμου στην Γάζα, μετέδωσε το Axios επικαλούμενο πέντε αμερικανούς, ισραηλινούς και άραβες αξιωματούχους.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών σχεδιάζει να επισκεφθεί το Ισραήλ, την Ιορδανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Σαουδική Αραβία και το Κατάρ.

Πηγή: skai.gr

