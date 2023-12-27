Δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε αυτό που ο ισραηλινός πρωθυπουργός κάνει με τις επιθέσεις στην Γάζα και αυτό που έκανε ο Χίτλερ, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν παραβάλλοντας τις ισραηλινές επιθέσεις κατά της Γάζας με την μεταχείριση των Εβραίων από τους Ναζί.

«Κατά ποιον τρόπο είσαι διαφορετικός από τον Χίτλερ;...Αυτά που κάνει ο Νετανιάχου είναι λιγότερα από αυτά που έκανε ο Χίτλερ; Όχι», είπε ο τούρκος πρόεδρος κατά την διάρκεια ομιλίας του σε εκδήλωση στην Άγκυρα.

Ο Ερντογάν επανέλαβε τις επικρίσεις του για την δυτική υποστήριξη προς το Ισραήλ και πρόσθεσε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να υποδεχθεί πανεπιστημιακούς και επιστήμονες που αντιμετωπίζουν διώξεις λόγω των απόψεών τους για τον πόλεμο στην Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.