«Ο Νετανιάχου δεν διαφέρει από τον Χίτλερ», δήλωσε ο Ερντογάν

Ο πρόεδρος της Τουρκίας επανέλαβε τις επικρίσεις του για την δυτική υποστήριξη προς το Ισραήλ 

Erdogan

Δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε αυτό που ο ισραηλινός πρωθυπουργός κάνει με τις επιθέσεις στην Γάζα και αυτό που έκανε ο Χίτλερ, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν παραβάλλοντας τις ισραηλινές επιθέσεις κατά της Γάζας με την μεταχείριση των Εβραίων από τους Ναζί.

«Κατά ποιον τρόπο είσαι διαφορετικός από τον Χίτλερ;...Αυτά που κάνει ο Νετανιάχου είναι λιγότερα από αυτά που έκανε ο Χίτλερ; Όχι», είπε ο τούρκος πρόεδρος κατά την διάρκεια ομιλίας του σε εκδήλωση στην Άγκυρα.

Ο Ερντογάν επανέλαβε τις επικρίσεις του για την δυτική υποστήριξη προς το Ισραήλ και πρόσθεσε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να υποδεχθεί πανεπιστημιακούς και επιστήμονες που αντιμετωπίζουν διώξεις λόγω των απόψεών τους για τον πόλεμο στην Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Τουρκία Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
