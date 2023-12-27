Οι σοροί 80 Παλαιστίνιων που σκοτώθηκαν στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας επεστράφησαν χθες Τρίτη από το Ισραήλ, μέσω του Ερυθρού Σταυρού, στις τοπικές παλαιστινιακές αρχές και ενταφιάστηκαν σε ομαδικό τάφο, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στο υπουργείο Υγείας της Χαμάς, Ισραηλινοί στρατιώτες πήραν τα πτώματα από τα νεκροτομεία των νοσοκομείων και από ομαδικούς τάφους και τα μετέφεραν στο Ισραήλ. Οι Ισραηλινοί ήθελαν να βεβαιωθούν ότι μεταξύ αυτών δεν υπήρχαν όμηροι.

Αφού εξετάστηκαν από ιατροδικαστές στο Ισραήλ, τα πτώματα επεστράφησαν με τη μεσολάβηση του Ερυθρού Σταυρού, μέσω της μεθοριακής διάβασης Κερέμ Σαλόμ. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με φορτηγό και ενταφιάστηκαν σε κοινό τάφο, σε μια έκταση που χρησιμοποιείται ως αυτοσχέδιο νεκροταφείο, στην περιοχή της Ράφα.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο για το θέμα μέχρι στιγμής.

Από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα, σε αντίποινα για την επίθεση της Χαμάς στο Ισράηλ στις 7 Οκτωβρίου, έχουν σκοτωθεί 20.915 άνθρωποι και 54.918 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της παλαιστινιακής οργάνωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

