φίγγει ολοένα και περισσότερο ο ισραηλινός κλοιός γύρω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα στο κέντρο του αστικοί ιστού της Γάζας, όπου το Τελ Αβίβ εκτιμά ότι βρίσκεται το αρχηγείο της Χαμάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται από το μέτωπο των συγκρούσεων, οι μάχες στους δρόμους της πόλης διεξάγονται σώμα με σώμα ανάμεσα στις ειδικές δυνάμεις του ισραηλινού στρατού και στους ενόπλους της Χαμάς. Όπως αναφέρουν πηγές από τον IDF, οι δυνάμεις του Ισραήλ έχουν «στενέψει» την περίμετρο γύρω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα.

Ακολουθεί χάρτης της πόλης της Γάζας που έδωσε στη δημοσιότητα ο IDF με τις θέσεις των ενόπλων, τα σημεία που βρίσκονται άμαχοι, τις βάσεις της Χαμάς και τις εισόδους των τούνελ:

Πηγές του IDF αναφέρουν ότι οι συγκρούσεις με τους ενόπλους της Χαμάς διεξάγονται σε κάθε γωνιά της πόλης, σε κάθε κτίριο, ενώ η «μητέρα των μαχών» θα δοθεί στο νοσοκομείο Αλ Σίφα, όπου η κατάσταση είναι αρκετά περίπλοκη, τόσο λόγω των αμάχων που χρησιμοποιεί ως ασπίδα η Χαμάς, όσο και λόγω του δαιδαλώδους δικτύου των τούνελ που βρίσκονται κάτω από το νοσοκομείο και επεκτείνονται σε όλα τα πλάτη και τα μήκη στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους οι Ισραηλινοί θέλουν τον αρχηγό της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς Γιαχία Σινουά να έχει βρει καταφύγιο στο στρατηγείο της οργάνωσης, βαθιά κάτω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα. Στόχος των Ισραηλινών είναι να εξουδετερώσουν τις ένοπλες ομάδες στο κτιριακό συγκρότημα, να εκκαθαρίσουν την περιοχή από τις «παγίδες θανάτου» και να απελευθερώσουν τους ομήρους, εξουδετερώνοντας ταυτόχρονα τον αρχηγό και το επιτελείο του.

Ωστόσο, δεν είναι σίγουρο ότι η αρχηγική ομάδα της Χαμάς παραμένει στα υπόγεια κάτω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα, καθώς το δίκτυο των τούνελ κάτω από το έδαφος της Γάζας είναι τεράστιο και προσφέρει πολλαπλές επιλογές διαφυγής.

Χαγκάρι: «Θα φτάσουμε σε όλο και περισσότερα προπύργια της Χαμάς»

Ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού Αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι δήλωσε την Πέμπτη ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να εμβαθύνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του στην πόλη της Γάζας. «Θα φτάσουμε σε όλο και περισσότερα προπύργια της Χαμάς», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στους ισχυρισμούς της Χαμάς για δεκάδες τεθωρακισμένα του Ισραηλινού Στρατού που έχουν απενεργοποιηθεί, ο Χαγκάρι δήλωσε ότι το 90% των οχημάτων βρίσκεται και επιχειρεί στο πεδίο, καθώς επισκευάζονται επί τόπου ή επιστρέφονται στο Ισραήλ αν παρουσιάζουν μεγαλύτερες ζημιές.





