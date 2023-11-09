Μία απίστευτη εγκυμοσύνη είχε πρόσφατα αίσιο τέλος σε μαιευτήριο του Οντάριο, όπου μία γυναίκα έφερε στη ζωή ένα μωρό σχεδόν 7 κιλών.

Στα τέλη Οκτωβρίου, ο Chase και η Britteney Ayres υποδέχθηκαν με αγάπη και ενθουσιασμό το πέμπτο παιδί τους.

Ο μικρούλης Sonny γεννήθηκε με καισαρική, ζύγιζε ακριβώς 6.713 κιλά και είναι το μεγαλύτερο μωρό που γεννήθηκε στον Καναδά, στο νοσοκομείο Cambridge Memorial, τα τελευταία 13 χρόνια.

«Δεν έχω ξεγεννήσει ποτές ένα τόσο μεγάλο μωρό και δεν έχω δει ούτε ένα να γεννιέται σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσής μου» δήλωσε η γιατρός Asa Ahimbisibwe, μέλος της ομάδας που είχε αναλάβει την Britteney.

«Όλοι έβαζαν στοιχήματα για το πόσο μεγάλο θα γίνει, ακόμη και οι γιατροί και οι νοσοκόμες», δήλωσε ο ευτυχής πατέρας του νεογέννητου, Chance Ayres.

Μάλιστα, την στιγμή της γέννας, όσοι βρίσκονταν στο αίθουσα του χειρουργείου και στο δωμάτιο των γιατρών και των νοσηλευτών ζητωκραύγασαν.

Ο μικρούλης (σε ηλικία) Sonny είναι απόλυτα υγιής και πλέον βρίσκεται σπίτι του.

Το νεογέννητο φοράει ήδη ρούχα για 6 μηνών μωρό και απολαμβάνει την αγκαλιά της μαμάς του.

Πηγή: skai.gr

