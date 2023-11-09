Την οργή του ισραηλινού στρατού προκάλεσε το προπαγανδιστικό βίντεο της Ισλαμικής Τζιχάντ Αλ Κουντς με δυο αμάχους ομήρους, μια ηλικιωμένη και ένα παιδί, που ζητούν να σταματήσουν οι εχθροπραξίες για να γίνει ανταλλαγή ομήρων και επιτίθενται στον Νετανιάχου.



Ο Ισραηλινός Στρατός υποσχέθηκε να διευρύνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην πόλη της Γάζας χαρακτηρίζοντας το βίντεο της Ισλαμικής Τζιχάντ ως «ψυχολογικό τρόμο» και «ψυχολογική τρομοκρατία».



Ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού Αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι διεμήνυσε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να εμβαθύνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του στην πόλη της Γάζας.

Gaza Terror group, The Palestinian Islamic Jihad Al-Quds brigade has published propaganda videos of two Israeli hostages: An elderly woman and a young boy.



The terrorists lectured the pair against their will to accuse Prime Minister Benjamin Netanyahu of causing the ongoing… pic.twitter.com/CIEY13msyc November 9, 2023



«Θα φτάσουμε σε όλο και περισσότερα προπύργια της Χαμάς», δεσμεύτηκε ο Χάγκαρι.



Απαντώντας στους ισχυρισμούς της Χαμάς ότι δεκάδες τεθωρακισμένα οχήματα του Ισραηλινού Στρατού έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας, ο Χαγκάρι σχολίασε ότι «έχουν 90% ικανότητα, με τα οχήματα να επισκευάζονται στο πεδίο ή να επιστρέφουν στο Ισραήλ για πιο σοβαρές επισκευές».



Αναφερόμενος στο βίντεο της Ισλαμικής Τζιχάντ που δείχνει τους δύο Ισραηλινούς ομήρους, ο Χαγκάρι υπογράμμισε ότι «δεν χάσαμε και δεν θα χάσουμε καμία ευκαιρία για να φέρουμε πίσω τους ομήρους».



«Οι ισχυρισμοί της Ισλαμικής Τζιχάντ ότι είναι έτοιμοι να απελευθερώσουν τους ομήρους είναι ‘’ψυχολογική τρομοκρατία’’» πρόσθεσε.



