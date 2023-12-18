Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, ανήρτησαν σήμερα Δευτέρα ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα στον λογαριασμό τους στο Telegram, στο οποίο εμφανίζονται τρεις ηλικιωμένοι Ισραηλινοί όμηροι που παρακαλούν για την απελευθέρωσή τους.

Στο βίντεο, που τιτλοφορείται «Μην μας αφήσετε να γεράσουμε εδώ», εμφανίζονται τρεις άνδρες, με γένια, καθισμένοι σε καρέκλες. Ο ένας από αυτούς δηλώνει ότι ονομάζεται Χαϊέμ Μπέρι και είναι 79 ετών. Καθισμένος ανάμεσα στους δύο άλλους, που δείχνουν να είναι περίπου στην ίδια ηλικία, μιλάει στα εβραϊκά, κοιτάζοντας την κάμερα. Στο μήνυμά του λέει ότι κρατείται με άλλους ηλικιωμένους που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες και ότι όλοι τους ζουν σε πολύ άσχημες συνθήκες.

«Είμαστε η γενιά που έθεσε τα θεμέλια για την ίδρυση του Ισραήλ. Είμαστε εκείνοι που ξεκίνησαν τον στρατό IDF. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί μας εγκατέλειψαν εδώ», λέει ο Μπέρι. «Πρέπει να μας απελευθερώσετε από εδώ. Δεν έχει σημασία το κόστος. Δεν θέλουμε να γίνουμε θύματα, ως άμεση συνέπεια των αεροπορικών πληγμάτων των IDF. Απελευθερώστε μας χωρίς όρους. Μην μας αφήσετε να γεράσουμε εδώ», πρόσθεσε.

Το βίντεο τελειώνει με τους τρεις άνδρες να επαναλαμβάνουν εν χορώ τη φράση: «Μην μας αφήσετε να γεράσουμε εδώ».

Οι άλλοι δύο όμηροι είναι ο Αμιράμ Κούπερ, 84 ετών, και ο Γιόραμ Μέτζγκερ, 80 ετών.

Στο μεταξύ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Βηρυτό, ο Οσάμα Χαμντάν, υψηλόβαθμο στέλεχος της παλαιστινιακής οργάνωσης, επανέλαβε την πάγια θέση της Χαμάς ότι οποιαδήποτε διαπραγμάτευση για την ανταλλαγή των ομήρων δεν θα τεθεί στο τραπέζι, μέχρι το Ισραήλ να σταματήσει τον πόλεμο στη Γάζα. «Είμαστε ανοιχτοί σε πρωτοβουλίες από το Κατάρ και την Αίγυπτο για μια ανταλλαγή ομήρων που θα σταματούσε τον πόλεμο στη Γάζα», είπε ο Χαμντάν.

🇵🇸🇮🇱🚨‼️ Breaking: “Al Qassam Brigades releases footage of three Israeli detainees, who say that they were founders of Israel’s military and calling for freeing them as soon as possible.”



— Quds News



pic.twitter.com/IPBLHHDVBL — Lord Bebo (@MyLordBebo) December 18, 2023

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.