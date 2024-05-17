Στο αρχείο τέθηκαν από τον εισαγγελέα οι καταγγελίες περί διάρρηξης σε υπηρεσίες εκλογικής διαδικασίας στο υπουργείο Εσωτερικών μετά από έρευνα που διενεργήθηκε από τον εισαγγελέα πρωτοδικών Γεώργιο Νούλη.



Σύμφωνα με πληροφορίες, οι καταγγελίες περί διάρρηξης δεν αποδείχθηκαν τόσο από την έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας, όσο και από την έρευνα των εισαγγελικών αρχών που είχε διαταχθεί από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Αθηνών Αντώνη Ελευθεριάνο.

Πηγή: skai.gr

Ο εισαγγελέας κ. Νούλης έθεσε την υπόθεση στο αρχείο διότι όπως σημειώνεται,Μετά την αρχειοθέτηση της υπόθεσης, σύμφωνα με πληροφορίες οι εισαγγελικές αρχές θα προβούν σε διερεύνηση

