Οι νέοι κανόνες της ΕΕ για τις διαδικτυακές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες τέθηκαν σε ισχύ σήμερα. Η οδηγία για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που πωλούνται εξ αποστάσεως θα ενισχύσει τα δικαιώματα των καταναλωτών και θα προωθήσει τη διασυνοριακή παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην ενιαία αγορά.

Οι καταναλωτές θα μπορούν πλέον να υπαναχωρήσουν από μια σύμβαση με ένα κλικ, χάρη στο νέο «κουμπί υπαναχώρησης» που θα εισαχθεί από τους παρόχους υπηρεσιών.

Εκτός από την υποχρέωση να παρέχουν σαφέστερους κανόνες σχετικά με την προσυμβατική ενημέρωση, θα έχουν επίσης την υποχρέωση να παρέχουν υποστήριξη πελατών από ανθρώπους όταν η επικοινωνία με μποτ συνομιλίας δεν είναι ικανοποιητική.

Ο επίτροπος αρμόδιος για τη δικαιοσύνη και την προστασία των καταναλωτών κ. Ντιντιέ Ρεντέρς δήλωσε τα εξής:

«Η λήψη χρηματοοικονομικής υπηρεσίας μπορεί να ενέχει κινδύνους για πολλούς διαφορετικούς λόγους εάν ο καταναλωτής δεν είναι καλά ενημερωμένος για το προϊόν. Γι' αυτό διασφαλίσαμε πλέον ότι οι καταναλωτές θα μπορούν να γνωρίζουν εκ των προτέρων τους κινδύνους και να προστατεύονται επαρκώς, ιδίως όταν η αγορά των υπηρεσιών αυτών πραγματοποιείται μέσω διαδικτύου. Γνωρίζουμε ότι οι πληροφορίες που παρέχουν τα μποτ συνομιλιών δεν είναι πάντοτε αρκετά σαφείς ή ότι οι πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμά σας να υπαναχωρήσετε από μια σύμβαση πρέπει να είναι πιο ορατές. Οι νέοι κανόνες θα βελτιώσουν την κατάσταση για τους καταναλωτές με μια σειρά συγκεκριμένων μέτρων προστασίας, όπως η ύπαρξη ορατού και εύκολα προσβάσιμου κουμπιού για την υπαναχώρηση από σύμβαση.»

Αυτοί οι νέοι κανόνες απορρέουν από την αναθεωρημένη οδηγία του 2002 και αποσκοπούν στην καλύτερη αντιμετώπιση της ψηφιοποίησης του τομέα, των νέων ειδών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και των διαδικτυακών συναλλαγών. Τα κράτη μέλη οφείλουν να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 19 Δεκεμβρίου 2025.

Γιώργος Φελλίδης

