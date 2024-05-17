«CASH KITCHEN», ένας νέος πρωτότυπος, ανατρεπτικός και άκρως απολαυστικός διαγωνισμός μαγειρικής, με έπαθλο πολλά μετρητά!
Το ολοκαίνουργιο πρόγραμμα έρχεται στον ΣΚΑΪ αυτό το καλοκαίρι για να ενθουσιάσει όσους αγαπούν τη μαγειρική, το ζεστό φαγητό και το ζεστό χρήμα...
12 παίκτες βάζουν όλη την αγάπη και το μαγειρικό τους ταλέντο, αναπτύσσουν στρατηγική και παίρνουν ρίσκο, για να πείσουν κριτές και παρουσιαστή ότι αξίζουν να πάρουν όλο το... cash!
Οι συμμετοχές άνοιξαν για όσες και όσους δεν μαγειρεύουν τσάμπα:
