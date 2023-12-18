Το Ισραήλ θα μεταβεί σταδιακά στην επόμενη φάση των επιχειρήσεων στον πόλεμο της Λωρίδας της Γάζας, κατά την οποία ο τοπικός πληθυσμός ενδέχεται να μπορέσει να επιστρέψει στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας.

«Μπορώ να σας πω ότι σύντομα θα μπορούμε να βλέπουμε ξεχωριστά διαφορετικές περιοχές στη Γάζα», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ σε κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον Αμερικανό ομόλογό του Λόιντ Όστιν στο Τελ Αβίβ.

Ο Γκάλαντ τόνισε ότι αυτό θα επιτρέψει στο Ισραήλ να αρχίσει να εργάζεται για να επανέλθει ο τοπικός πληθυσμός «ίσως νωρίτερα στο βόρειο τμήμα της» Λωρίδας της Γάζας παρά στο νότιο τμήμα.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι δεν θέλει να επιβάλει ένα «χρονοδιάγραμμα ή όρους» στο Ισραήλ, ενώ ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας βρίσκεται στην 73η ημέρα.

«Αναφορικά με ένα χρονοδιάγραμμα, αυτό είναι μια ισραηλινή επιχείρηση, δεν είμαι εδώ για να επιβάλω χρονοδιάγραμμα ή όρους», δήλωσε ο Όστιν.

Επιπρόσθετα διαβεβαίωσε ότι η Ουάσινγκτον «θα συνεχίσει να παρέχει» όπλα και πυρομαχικά στο Ισραήλ, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τις συνομιλίες που είχε ο Όστιν με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Αμερικανός υπουργός επίσης κάλεσε το Ισραήλ να παραδώσει μεγαλύτερη ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας για να ανακουφίσει τον εκεί πληθυσμό από τα δεινά. «Πρέπει να παρέχουμε αυξημένη ανθρωπιστική βοήθεια στους σχεδόν δύο εκατομμύρια ανθρώπους που έχουν εκτοπιστεί στη Λωρίδα της Γάζας και πρέπει να τη διανείμουμε καλύτερα».

Αναφερόμενος στις επιθέσεις που εξαπολύουν τις τελευταίες εβδομάδες οι σιίτες αντάρτες Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι ευθυγραμμίζονται με το Ιράν, σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, ο Αμερικανός υπουργός ζήτησε να σταματήσει η «υποστήριξη» που, σύμφωνα με τον ίδιο, προσφέρει το Ιράν στις επιθέσεις αυτές.

«Η υποστήριξη του Ιράν στις επιθέσεις των Χούθι στην εμπορική ναυτιλία πρέπει να σταματήσει», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

