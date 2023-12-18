Ο Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι κέρδισε τις προεδρικές εκλογές στην Αίγυπτο, εξασφαλίζοντας μια τρίτη συνεχόμενη θητεία, όπως ανακοίνωσε η εφορευτική επιτροπή, με τον ίδιο να επισημαίνει ότι αυτή η εκλογική διαδικασία ήταν η απόρριψη, εκ μέρους των ψηφοφόρων, του «απάνθρωπου πολέμου» στη γειτονική Γάζα.

Σύμφωνα με την Εθνική Εκλογική Αρχή, ο πρόεδρος Σίσι επανεκλέγεται με ποσοστό 89,6%, την ώρα που η Αίγυπτος προσπαθεί να ανακάμψει από την οικονομική κρίση και ταυτόχρονα να διαχειριστεί τον κίνδυνο επέκτασης του πολέμου στα σύνορά της, στη χερσόνησο του Σινά.

Κάποιοι ψηφοφόροι είπαν ότι το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα τους ώθησε να ψηφίσουν υπέρ του Σίσι ο οποίος αυτοπροβάλλεται ως πυλώνας σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή. Το επιχείρημα αυτό έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό και για τους συμμάχους του στις χώρες του Κόλπου και της Δύσης που παρέχουν οικονομική υποστήριξη στην κυβέρνησή του.

«Οι Αιγύπτιοι περίμεναν στην ουρά για να ψηφίσουν, όχι απλώς για να επιλέξουν τον πρόεδρό τους αλλά για να εκφράσουν σε όλον τον κόσμο την απόρριψη αυτού του απάνθρωπου πολέμου», είπε χαρακτηριστικά ο Σίσι στην ομιλία του αφού ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα. Πρόσθεσε ότι η Αίγυπτος οφείλει να κάνει ό,τι μπορεί για να σταματήσει τον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Γάζα, κάτι που, όπως είπε, είναι η κυριότερη πρόκληση για το Κάιρο.

Από τους βομβαρδισμούς και την εισβολή των ισραηλινών δυνάμεων στη Λωρίδα της Γάζας, μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, έχει ισοπεδωθεί μεγάλο μέρος του θύλακα και οι περισσότεροι κάτοικοί του έμειναν άστεγοι. Η Αίγυπτος έχει προειδοποιήσει ότι δεν θα επιτρέψει μια «έξοδο» των Γαζαίων προς το έδαφός της.

«Ανανεώνω τη συμφωνία μου με εσάς, ότι μαζί θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να συνεχίσουμε να οικοδομούμε αυτή τη νέα δημοκρατία με βάση το κοινό όραμά μας», πρόσθεσε ο Σίσι στο ηχογραφημένο μήνυμά του που μεταδόθηκε από τη δημόσια τηλεόραση.

Η νέα εξαετής θητεία του 69χρονου προέδρου ξεκινά τον Απρίλιο και θα είναι η τελευταία αφού μετά την αναθεώρηση του Συντάγματος επιτρέπονται μόνο τρεις συνεχόμενες προεδρικές θητείες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

