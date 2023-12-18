Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Εισβολή» τρακτέρ στο Βερολίνο, «έκλεισαν» την Πύλη του Βραδεμβούργου – Βίντεο και φωτογραφίες

Μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρία των Γερμανών αγροτών στην Πύλη του Βραδεμβούργου

Πύλη Βραβεμβούργου

Μεγάλη διαδήλωση αγροτικών παραγωγών έγινε σήμερα στο Βερολίνο, στην Πύλη του Βραδεμβούργου. 

Χιλιάδες αγρότες με τα τρακτέρ τους κατέκλυσαν την γερμανική πρωτεύουσα, ανατποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Ένωσης Γερμανών Αγροτών. 

τρακτερ βερορολινο

Οι αγρότες διαμαρτύρονται για την κατάργηση της επιδότησης για το πετρέλαιο και της φοροαπαλλαγής στα αγροτικά οχήματα που σχεδιάζει ο κυβερνητικός συνασπισμός.

Η Ένωση ζητά από την κυβέρνηση να αποσύρει τα σχέδιά της, διαφορετικά από τον Ιανουάριο θα υπάρξει «μαζική αντίσταση». «Δεν θα το ανεχτούμε», δήλωσε ο πρόεδρος των αγροτων Γιοάχιμ Ρούκβιντ. 

Τρακτέρ

τρακτερ βερορολινο

Από την πλευρά του, ο  υπουργός Αγροτικής Οικονομίας Τζεμ Έτσντεμιρ (Πράσινοι) δήλωσε ότι «Δεσμεύομαι να διασφαλίσω ότι όλοι θα σκεφτούμε πολύ προσεκτικά ποια βάρη είναι ανεκτά για τον καθένα», και ζήτησε από την κυβέρνηση να επανεξετάσει τα σχέδιά της, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο η δυσανάλογη επιβάρυνση των γερμανών αγροτών να δημιουργήσει ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τα προϊόντα της Γερμανίας. 

verolino

Από την πλευρά του ο υπουργός Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ δήλωσε «ανοιχτός σε εναλλακτικές λύσεις» στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γερμανία τρακτέρ Αγρότες Βερολίνο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark