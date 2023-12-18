Μεγάλη διαδήλωση αγροτικών παραγωγών έγινε σήμερα στο Βερολίνο, στην Πύλη του Βραδεμβούργου.

Χιλιάδες αγρότες με τα τρακτέρ τους κατέκλυσαν την γερμανική πρωτεύουσα, ανατποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Ένωσης Γερμανών Αγροτών.

MORE - Thousands of farmers are protesting in Berlin.pic.twitter.com/Qp6dysI2Yv — Disclose.tv (@disclosetv) December 18, 2023

Οι αγρότες διαμαρτύρονται για την κατάργηση της επιδότησης για το πετρέλαιο και της φοροαπαλλαγής στα αγροτικά οχήματα που σχεδιάζει ο κυβερνητικός συνασπισμός.

Η Ένωση ζητά από την κυβέρνηση να αποσύρει τα σχέδιά της, διαφορετικά από τον Ιανουάριο θα υπάρξει «μαζική αντίσταση». «Δεν θα το ανεχτούμε», δήλωσε ο πρόεδρος των αγροτων Γιοάχιμ Ρούκβιντ.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Αγροτικής Οικονομίας Τζεμ Έτσντεμιρ (Πράσινοι) δήλωσε ότι «Δεσμεύομαι να διασφαλίσω ότι όλοι θα σκεφτούμε πολύ προσεκτικά ποια βάρη είναι ανεκτά για τον καθένα», και ζήτησε από την κυβέρνηση να επανεξετάσει τα σχέδιά της, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο η δυσανάλογη επιβάρυνση των γερμανών αγροτών να δημιουργήσει ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τα προϊόντα της Γερμανίας.

Από την πλευρά του ο υπουργός Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ δήλωσε «ανοιχτός σε εναλλακτικές λύσεις» στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού.



Πηγή: skai.gr

