Ειδικότερα, αύριο Σάββατο 18 Μαΐου από τις 15:30 έως και τις 17:30, θα ισχύσει στον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Ριτσώνας στο 75,525ο χλμ., πλήρης αποκλεισμός των κλάδων εξόδου και εισόδου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Σημειώνεται ότι, οι οδηγοί θα μπορούν να εξυπηρετηθούν είτε από τον προηγούμενο είτε από τον επόμενο Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) της Ριτσώνας. Συγκεκριμένα από τον Ημικόμβο (Η/Κ) Σχηματαρίου (67ο χλμ.) και τον Α/Κ Θήβας (89ο χλμ.).

Τέλος, κατά τη διάρκεια των άνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, οι πλευρικοί σταθμοί διοδίων Θήβας, δεν θα είναι σε λειτουργία.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

