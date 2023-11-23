Παλαιστίνιος αξιωματούχος δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο πως η εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία προβλεπόταν αρχικά για σήμερα, αναβλήθηκε ώστε να διεξαχθούν συνομιλίες «της τελευταίας στιγμής» για «τα ονόματα των ισραηλινών ομήρων και τον τρόπο με τον οποίο θα παραδοθούν» σε ένα τρίτο μέρος.

«Το Κατάρ, σε συντονισμό με τους Αιγυπτίους και τους Αμερικανούς, πρόκειται να ανακοινώσει μέσα στις επόμενες ώρες σήμερα» την ώρα έναρξης της εκεχειρίας, διευκρίνισε.

Ήδη, δήλωσε, «υπήρξε (χθες, Τετάρτη) μια ανταλλαγή καταλόγων ονομάτων κρατουμένων από τα δύο στρατόπεδα μέσω των Καταριανών και Αιγύπτιων μεσολαβητών».

«Η Χαμάς θα απελευθερώσει 10 ομήρους γυναίκες και παιδιά -κάτω των 19 ετών- και ταυτόχρονα 30 παλαιστίνιοι φυλακισμένοι θα απελευθερωθούν και η συμφωνία θα συνεχιστεί κατά τον ίδιο τρόπο», με φόντο το σταμάτημα των μαχών στο σύνολο της Λωρίδας της Γάζας και περιορισμένες υπερπτήσεις ισραηλινών αεροπλάνων στον βορρά, ανέφερε.

«Η καθυστέρηση οφείλεται σε λεπτομέρειες της τελευταίας στιγμής σχετικά με τα ονόματα ισραηλινών ομήρων και τον τρόπο που θα παραδοθούν», πρόσθεσε.

Αρχικά προτάθηκε «να παραδοθούν μέσω του Ερυθρού Σταυρού και να οδηγηθούν στην Αίγυπτο», που συνορεύει με τη Λωρίδα της Γάζας, πριν τους παραλάβει «η ισραηλινή πλευρά», δήλωσε αυτός ο αξιωματούχος που έχει γνώση για τις διαπραγματεύσεις.

«Μετά προτάθηκε να γίνει κατ' αρχάς μια ιατρική επίσκεψη από στελέχη του Ερυθρού Σταυρού για να βεβαιωθούν για την κατάσταση της υγείας των ομήρων» και μετά μια ιατρική επίσκεψη στους άλλους άμαχους ομήρους «για να βεβαιωθουν για την κατάσταση της υγείας τους», πρόσθεσε.

«Η Χαμάς είναι έτοιμη να συμφωνήσει με όλους τους μηχανισμούς που θα αποφασισθούν. Θα εφαρμόσει αυτόν που θα επιλεγεί», διαβεβαίωσε ακόμα.

«Οι Καταριανοί, Αιγύπτιοι και Αμερικανοί μεσολαβητές θα φροντίσουν για την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας και θα σημειώσουν αν υπάρξουν παραβιάσεις. Αυτοί θα είναι οι εγγυητές της εφαρμογής της συμφωνίας εκεχειρίας και των συνομιλιών για να φθάσουμε σ' αυτή».

Το Κατάρ δήλωσε σήμερα πως οι διαπραγματέυσεις αυτές συνεχίζονται «με θετικό τρόπο» και πως η συμφωνία της εκεχειρίας «θα εφαρμοσθεί μέσα στις επόμενες ώρες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

