Συνεχίζει το σφυροκόπημα ο ισραηλινός στρατός: Έπληξε περισσότερους από 300 στόχους της Χαμάς

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης ότι στη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών συνέχισε τα χτυπήματα στον καταυλισμό της Τζαμπαλίγια και στην Μπέιτ Χανούν.

Συγκεκριμένα, έπληξε περισσότερους από 300 στόχους της Χαμάς, μεταξύ των οποίων στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, υπόγειες σήραγγες, εγκαταστάσεις αποθήκευσης και κατασκευής όπλων και εκτόξευσης αντι-αρματικών πυραύλων στην Τζαμπαλίγια και στην Μπειτ Χανούν.

