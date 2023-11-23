Δεν θα υπάρξει ανακωχή του Ισραήλ με τη Χαμάς και δεν θα απελευθερωθεί κανένας όμηρος πριν από την Παρασκευή, έκαναν γνωστό οι ισραηλινές αρχές.

Δεν θα υπάρξει «παύση» των μαχών σήμερα, είπε πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην ισραηλινή κυβέρνηση, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

«Οι διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων συνεχίζονται ασταμάτητα», πάντως η έναρξη της απελευθέρωσης κάποιων από αυτούς δεν θα γίνει «πριν από την Παρασκευή», τόνισε από την πλευρά του ο επικεφαλής του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας του Ισραήλ, ο Τσάχι Χανέγκμπι, σε δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα.

Κανένας από τους δύο δεν έδωσε εξηγήσεις.

Η δήλωση και η ανακοίνωση καταγράφονται ενώ η ανακωχή και οι πρώτες απελευθερώσεις ομήρων αναμένονταν σήμερα. Ισραηλινά ΜΜΕ έκαναν λόγο περί σχεδιαζόμενης απελευθέρωσης των πρώτων ομήρων το μεσημέρι, έπειτα από την εφαρμογή της ανακωχής στις 10:00.

Η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε μάλιστα προσκαλέσει χθες Τετάρτη το βράδυ δημοσιογράφους στο Τελ Αβίβ, σε κέντρο Τύπου αφιερωμένο στην «επιστροφή των ομήρων» από το μεσημέρι σήμερα.

Η συμφωνία ανάμεσα στις δυο πλευρές προβλέπει την απελευθέρωση τουλάχιστον 50 ομήρων, γυναικών και παιδιών, και «παύση» των εχθροπραξιών για τέσσερις ημέρες. Σε αντάλλαγμα για τους πενήντα ομήρους, αναμένεται να αποφυλακιστούν 150 παλαιστίνιοι έγκλειστοι σε ισραηλινά κέντρα κράτησης, ανάμεσά τους επίσης γυναίκες και παιδιά.

Η συμφωνία ανακοινώθηκε την 47η ημέρα του πολέμου έναυσμα του οποίου ήταν η άνευ προηγουμένου έφοδος μελών της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, η πιο πολύνεκρη επίθεση από ιδρύσεως του κράτους του Ισραήλ το 1948, με κάπου 1.200 νεκρούς, κυρίως άμαχους, σύμφωνα με τις αρχές.

Άλλοι περίπου 240 άνθρωποι απήχθησαν την ημέρα της επίθεσης του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, που πήρε το 2007 την εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας, μικρό παλαιστινιακό θύλακα περίπου 360 τετραγωνικών χιλιομέτρων, υπό ασφυκτική πολιορκία του ισραηλινού στρατού από την 9η Οκτωβρίου, που συμπεριλαμβάνει τη διακοπή του εφοδιασμού με νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, καύσιμα, τρόφιμα και φάρμακα.

Στις επιχειρήσεις αντιποίνων του στρατού του Ισραήλ, η ηγεσία του οποίου ορκίστηκε να «αφανίσει» τη Χαμάς, έχουν σκοτωθεί πάνω από 14.000 Παλαιστίνιοι, επίσης στη μεγάλη πλειονότητά τους άμαχοι, ανάμεσά τους 5.800 και πλέον παιδιά, κατά τους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

