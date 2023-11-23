Αγνωστοι δράστες επιτέθηκαν σε αυτοκίνητο που μετέφερε χρήματα από μια επιχείρηση που ανήκει στα πεθερικά του Λιονέλ Μέσι και εδρεύει στην πόλη Ροζάριο, κλέβοντας 21.500 δολάρια και ανοίγοντας πυρ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας.

Οι δύο δράστες έσπασαν τα τζάμια του αυτοκινήτου που μετέφερε δύο υπαλλήλους σούπερ μάρκετ που ανήκει στην οικογένεια της Αντονέλα Ροκούζο, συζύγου του Μέσι, καθώς και την εξαδέλφη της. Ακολούθως αφαίρεσαν δύο σακούλες που περιείχαν εισπράξεις 8 εκατομμυρίων πέσος (σ.σ. 21.500 δολάρια), που επρόκειτο να κατατεθούν σε τράπεζα στο κέντρο του Ροζάριο. Πριν τραπούν σε φυγή με αυτοκίνητο, οι δράστες πυροβόλησαν τουλάχιστον μία φορά.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η επιχείρηση των πεθερικών του Μέσι γίνεται στόχος στο Ροζάριο, την πατρίδα του αρχηγού της παγκόσμιας πρωταθλήτριας, εθνικής Αργεντινής, καθώς τον περασμένο Μάρτιο, άγνωστοι είχαν στείλει απειλητικό μήνυμα, ενέργεια που εκτιμήθηκε από τους ανακριτές, πως έγινε στο πλαίσιο πολιτικών αντιπαραθέσεων σε τοπικό επίπεδο.

«Το σούπερ μάρκετ λειτουργεί με μια ιδιωτική εταιρεία ασφάλειας», είπε ο Επίτροπος Ντιέγκο Σανταμαρία στους δημοσιογράφους που βρέθηκαν στον τόπο του συμβάντος. Οι αναλύσεις των καμερών παρακολούθησης, τα δακτυλικά αποτυπώματα και οι ακροάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη «για να μάθουμε ποιος γνώριζε» την μεταφορά κεφαλαίων, πρόσθεσε.

Το λιμάνι του Ροζάριο, είναι το τρίτο μεγαλύτερο στην Αργεντινή (1 εκατομμύριο κάτοικοι) και θεωρείται το πιο επικίνδυνο, καθώς τα τελευταία χρόνια έχει γίνει hotspot διακίνησης ναρκωτικών, με ποσοστό ανθρωποκτονιών 22 ανά 100.000 κατοίκους, ή τέσσερις φορές τον μέσο όρο της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

