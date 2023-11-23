Της Αθηνάς Παπακώστα

Σύμφωνα με όλες τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάπαυση του πυρός θα άρχιζε σήμερα στις 10 το πρωί. Ωστόσο, τα δεδομένα για την πρώτη αποκλιμάκωση μετά από έξι εβδομάδες πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς άλλαξαν τα μεσάνυχτα της Πέμπτης.

Ο επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Τζάτσι Χανέγκμπι, ξεκαθάρισε ότι κανένας Ισραηλινός όμηρος δεν θα απελευθερωθεί πριν από την Παρασκευή. Ωστόσο, σε δήλωσή του, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού, ο Χανέγκμπι προσέθεσε ότι «οι διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων προχωρούν και συνεχίζονται συνεχώς».

Οι πληροφορίες για τα αίτια της νέας ανατροπής στο θρίλερ της απελευθέρωσης των ομήρων είναι αντικρουόμενες.

Από τη μία, υπάρχουν αναφορές ότι η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός πως η Χαμάς δεν έχει επικυρώσει τη συμφωνία για την παύση των εχθροπραξιών. Από την άλλη, άλλες αναφορές κάνουν λόγο πως η ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση δεν έχει δώσει στο Ισραήλ τη λίστα με τους ομήρους, οι οποίοι θα αφήνονταν ελεύθεροι κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας της συμφωνίας.

Σύμφωνα ωστόσο με το BBC, που επικαλείται πηγή εντός της κυβέρνησης του Ισραήλ, η καθυστέρηση οφείλεται σε ζητήματα ήσσονος σημασίας τα οποία, όμως, πρέπει να διευθετηθούν εντός της ημέρας. Εάν ισχύει κάτι τέτοιο, σημειώνει το βρετανικό δίκτυο, η διαδικασία εφαρμογής της συμφωνίας ενδέχεται να ξεκινήσει, τελικά, την Παρασκευή.

Με κομμένη την ανάσα οι συγγενείς των ομήρων

Η νέα αυτή εξέλιξη αποτελεί ένα επιπλέον χτύπημα για τις οικογένειες των περίπου 240 ομήρων καθώς, επί 48 ημέρες ζουν με τον φόβο και την αγωνία για την τύχη των αγαπημένων τους.

Μετά το πράσινο φως που άναψε τα ξημερώματα της Τετάρτης οι καρδιές συγγενών και φίλων των απαχθέντων άρχισαν να χτυπούν δυνατά υπό τον φόβο μην τυχόν πάει κάτι στραβά, ακόμη και την τελευταία στιγμή ενώ, αναλυτές έκαναν λόγο για μία εύθραυστη συμφωνία η οποία εγκρίθηκε δίχως εγγυήσεις από δύο πλευρές οι οποίες δεν εμπιστεύονται η μία την άλλη.

Όπως αναφέρουν διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, επικαλούμενα ισραηλινές κυβερνητικές πηγές, η καθυστέρηση της έναρξης της διαδικασίας για την απελευθέρωση των 50 ομήρων δεν αποκλείεται να ισοδυναμεί και με καθυστέρηση της έναρξης της τετραήμερης κατάπαυσης του πυρός.

Σε εξέλιξη το σφυροκόπημα της Γάζας

Οι ανακοινώσεις της Τετάρτης για προσωρινή παύση των εχθροπραξιών ήρθαν σε μία ευαίσθητη στιγμή για τις εξελίξεις στο πεδίο.

Τα ισραηλινά στρατεύματα έχουν πλέον υπό τον έλεγχό τους το μεγαλύτερο μέρος του βόρειου τμήματος της Λωρίδας της Γάζας και έχουν ανακοινώσει ότι έχουν καταστρέψει ένα μεγάλο μέρος των υποδομών της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένων και εισόδων για το δαιδαλώδες δίκτυο τούνελ της οργάνωσης.

Ωστόσο, γνωρίζουν ότι ένα μεγάλο μέρος του υπόγειου αυτού ιστού παραμένει άθικτο και γι' αυτόν τον λόγο μέχρι και πριν λίγα 24ωρα το Ισραήλ δεν έκρυβε τις προθέσεις του να επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Όσοι Παλαιστίνιοι δε έχουν απομείνει ακόμη στον βορρά, αναφέρουν ότι το βράδυ της Τετάρτης οι μάχες στην περιοχή εντάθηκαν ξανά με κάποιους εξ αυτών να εικάζουν ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις προσπαθούν να καταγράψουν περαιτέρω πρόοδο πριν την προσωρινή εκεχειρία.

Όσα γνωρίζουμε για τη συμφωνία και τη λίστα των 300

Η Χαμάς την Τετάρτη τόνιζε ότι θα τηρήσει τη συμφωνία αλλά προειδοποιούσε ότι θα κρατά σταθερά το δάχτυλο στη σκανδάλη ενώ, και το Ισραήλ ξεκαθάριζε ότι ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει με τον εκπρόσωπο των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, Τζόναθαν Κονρίκους, να υπογραμμίζει μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο CNN ότι «θα σεβαστούμε τη συμφωνία και θα τιμήσουμε τις δεσμεύσεις της ισραηλινής κυβέρνησης. Ελπίζω ότι και οι εχθροί μας θα κάνουν το ίδιο».

Τα στοιχεία των 50 ομήρων που πρόκειται να αφεθούν ελεύθεροι δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.

Στις σχετικές τους ανακοινώσεις Ισραήλ και Χαμάς ανέφεραν ότι θα απελευθερωθούν γυναίκες και παιδιά εντός τεσσάρων ημερών με πληροφορίες να έκαναν λόγο για μία διαδικασία η οποία θα «σπάσει» σε τέσσερις παρτίδες των 12 ατόμων μεταξύ των οποίων θα είναι Ισραηλινοί υπήκοοι ή/και διπλής υπηκοότητας και όχι ξένοι πολίτες.

Αμερικανικές πηγές αναφέρουν, ωστόσο, ότι, ανάμεσά τους θα είναι δύο Αμερικανίδες καθώς, επίσης, και η τριών ετών ισραηλινο-αμερικανίδα η Άμπιγκεϊλ της οποίας οι γονείς σκοτώθηκαν κατά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ το πρωινό της 7ης Οκτωβρίου.

Το Ισραήλ έχει τονίσει ότι « η απελευθέρωση κάθε 10 επιπλέον ομήρων θα έχει ως αποτέλεσμα μια επιπλέον ημέρα παύσης του πυρός» αφήνοντας το παράθυρο για παράταση της συμφωνίας ανοιχτό.

Από την πλευρά της, η Χαμάς τόνισε ότι θα επιτραπεί η είσοδος σε εκατοντάδες φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια – συμπεριλαμβανομένων καυσίμων – ξεκαθαρίζοντας ότι η απελευθέρωση των 50 ομήρων θα γίνει με αντάλλαγμα την απελευθέρωση 150 Παλαιστινίων – γυναικών και παιδιών - που κρατούνται σε φυλακές του Ισραήλ.

Η σχετική ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού του Ισραήλ δεν ανέφερε τίποτα σχετικό. Ωστόσο, χθες, νωρίς το πρωί, το υπουργείο Δικαιοσύνης της χώρας, έδωσε στη δημοσιότητα 300 ονόματα κρατουμένων που μπορούν να αφεθούν ελεύθεροι.

Στη λίστα, η οποία δημοσιεύθηκε στα εβραϊκά, υπάρχουν 123 αγόρια, ηλικίας 14 έως 17 ετών, ένα 15χρονο κορίτσι, 144 άνδρες ηλικίας 18 ετών και 32 γυναίκες 18 έως 59 ετών.

Οι περισσότεροι παραμένουν προφυλακισμένοι αναμένοντας τη διεξαγωγή δίκης όντας αντιμέτωποι με κατηγορίες οι οποίες αφορούν σε υποθέσεις επιθέσεων με πέτρες και ταραχές ή ακόμη και υποθέσεις απόπειρας δολοφονίας.

Όπως αναφέρει το βρετανικό BBC ο εν λόγω κατάλογος ονομάτων δόθηκε στη δημοσιότητα εξαιτίας αναγκαίων νομικών διαδικασιών οι οποίες ακολουθούνται στο Ισραήλ σύμφωνα με τις οποίες πριν από οποιαδήποτε απελευθέρωση κρατουμένου, οι Ισραηλινοί πολίτες έχουν στη διάθεσή τους έως και 24 ώρες προκειμένου να υποβάλλουν έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας.

Αυτή τη στιγμή, το Ισραήλ κρατά 7.000 Παλαιστινίους κατηγορούμενους ή καταδικασμένους. Σύμφωνα με αναφορές, οι 3.000 εξ αυτών έχουν συλληφθεί στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και την ανατολική Ιερουσαλήμ, περιοχές στις οποίες η ένταση από τις 7 Οκτωβρίου εξακολουθεί να λαμβάνει και πάλι για εκρηκτικές διαστάσεις.

