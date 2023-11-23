Axl Rose: Μήνυση στον τραγουδιστή των Guns N’ Roses για σεξουαλική επίθεση

Για σεξουαλική επίθεση κατηγορεί το μοντέλο Sheila Kennedy τον Axl Rose. Όπως αναφέρει το BBC, το 1989 στη Νέα Υόρκη η Sheila Kennedy, 26 χρόνων τότε, ισχυρίστηκε στη μήνυση ότι γνώρισε τον τραγουδιστή των Guns N' Roses σε ένα νυχτερινό κέντρο.

Το ίδιο βράδυ εκείνος τη βίασε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του.

Η γνωριμία της Sheila Kennedy με τον Axl Rose

Η ίδια ισχυρίζεται ότι μία φίλη της την κάλεσε σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης για να γνωρίσει το συγκρότημα. Στη συνέχεια εκείνη μίλησε με τον Axl Rose στο κλαμπ και τελικά την κάλεσε να έρθει στο ξενοδοχείο του για ένα πάρτι.

Η φίλη της δεν προσκλήθηκε επειδή ο Axl Rose φέρεται να είπε ότι «δεν ήταν αρκετά 'καυτή'», σύμφωνα με τη μήνυση και εκείνη ζήτησε συγγνώμη από τη φίλη της και πήγε στο ξενοδοχείο του μαζί του, μαζί με ένα άλλο μοντέλο, και τον μελλοντικό παρουσιαστή του MTV, Riki Rachtman.

Στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του Axl έδωσε στους καλεσμένους του κοκαΐνη, σαμπάνια και αλκοόλ. Αφού η Kennedy πήγε στην τουαλέτα, εκείνος φέρεται να την περίμενε έξω από την πόρτα και όταν βγήκε «την έσπρωξε στον τοίχο και τη φίλησε».

«Ήταν ανοιχτή να κοιμηθεί μαζί του, αν τα πράγματα προχωρούσαν», ανέφερε η μήνυση. Ωστόσο, λέει ότι δεν συναίνεσε στην φερόμενη σεξουαλική επαφή μαζί του που συνέβη αργότερα εκείνο το βράδυ.

Αργότερα στο πάρτι, όταν μόνο ο Rose, ο Rachtman, το άλλο μοντέλο και η Kennedy ήταν στο δωμάτιο, ο Axl Rose άρχισε να κάνει σεξ με το άλλο μοντέλο, σύμφωνα με τη μήνυση. Εκείνη ισχυρίστηκε ότι ένιωθε άβολα, υποστηρίζοντας ότι «ο Rose ήταν επιθετικός με τρόπο που φαινόταν επώδυνος για το μοντέλο». Ισχυρίστηκε επίσης ότι ο Rose «ενθάρρυνε το ομαδικό σεξ», αλλά ότι δεν την ενδιέφερε και έφυγε από το δωμάτιο μαζί με τον Rachtman.

«Την έσυρε στο διάδρομο πίσω στην κρεβατοκάμαρά του»

Το μοντέλο ισχυρίζεται ότι ο Rose πήγε στο δωμάτιο του Rachtman και μόλις την είδε την έσπραξε και την άρπαξε από τα μαλλιά. «Ενώ εκείνη ήταν στο πάτωμα, ο Rose την άρπαξε από τα μαλλιά και την έσυρε στη σουίτα πίσω στην κρεβατοκάμαρά του», ανέφερε η μήνυση, προσθέτοντας ότι τα γόνατά της αιμορραγούσαν αφού ξύθηκαν στο χαλί. Όταν έφτασαν στο δωμάτιό του ο Rose την πέταξε στο κρεβάτι, άρπαξε το καλσόν και της έδεσε τα χέρια πίσω από την πλάτη της.

«Εκείνη ξάπλωσε εκεί στο κρεβάτι με τα χέρια της δεμένα πίσω από την πλάτη της, με αιμορραγία, ευάλωτη και μόνη με τον Rose, ενώ εκείνος ήταν σε σεξουαλική, ασταθή οργή», λέει η μήνυση. «Η Kennedy μόλις είχε δει τον Rose να κάνει βίαια σεξ με άλλη γυναίκα. Έσυρε την Kennedy στην κρεβατοκάμαρά του σαν άνθρωπος των σπηλαίων και ενήργησε με ανεξέλεγκτη μανία. Ο Rose την είχε εμποδίσει σωματικά να φύγει. H Kennedy ήταν παγιδευμένη». Στη συνέχεια, ο Rose προχώρησε σε σεξουαλική πράξη παρά φύση, σύμφωνα με τη μήνυση.

«Την αντιμετώπισε σαν ιδιοκτησία του που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη σεξουαλική του ευχαρίστηση», ανέφερε η μήνυση.

«Δεν χρησιμοποίησε προφυλακτικό. Η Kennedy δεν συμφώνησε σε αυτό. Κατάλαβε ότι το πιο ασφαλές πράγμα που είχε να κάνει, ήταν να ξαπλώσει στο κρεβάτι και να περιμένει να τελειώσει την σεξουαλική του επίθεση».

Το μοντέλο ισχυρίζεται ότι παρουσίασε PTSD και ζητά αποζημίωση

Σύμφωνα με τη μήνυση η Kennedy παρουσίασε συμπτώματα που μοιάζουν με Διαταραχής Μετατραυματικού Στρές (PTSD) μετά το φερόμενο περιστατικό όταν άκουγε το όνομα του Rose ή τη μουσική των Guns N' Roses. Ισχυρίζεται περαιτέρω ότι υπέφερε από άγχος και κατάθλιψη μετά την επίθεση και ότι το τραύμα έθεσε σε κίνδυνο την καριέρα της. Με τη μήνυση ζητά απροσδιόριστη αποζημίωση που θα καθοριστεί από το δικαστήριο.

Το BBC τέλος σημειώνει πως ο Axl έχει κατηγορηθεί για ενδοοικογενειακή και σεξουαλική κακοποίηση πολλές φορές στο παρελθόν. Η ίδια η αγωγή αναφέρει ένα «ιστορικό κακοποίησης» όταν περιγράφει τον Rose, παραπέμποντας σε αρκετές άλλες κατηγορείς για σεξουαλική και ενδοοικογενειακή βία σε προηγούμενες δεκαετίες. Η μήνυση αναφερόταν στις περιπτώσεις πρώην συντρόφων του, Έριν Έβερλι και Στέφανι Σέιμουρ, οι οποίες περιγράφονται λεπτομερώς σε ένα έγγραφο του 1994.

