Την ικανοποίηση του για την υπογραφή του πρωτοκόλλου ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ από την Τουρκία εξέφρασε ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, Γκρέγκορι Μικς. Ο βουλευτής της Νέας Υόρκης ήταν ένας από τους τέσσερις νομοθέτες που έπρεπε να ανάψουν το πράσινο φως προκειμένου να προχωρήσει η πώληση των μαχητικών F-16 στην Τουρκία.

Στην ανακοίνωση του, ο Γκρέγκορι Μικς κάνει λόγο για ένα αργοπορημένο αλλά καλοδεχούμενο βήμα για τη συμμαχία του ΝΑΤΟ αλλά και για τη διμερή σχέση μεταξύ των ΗΠΑ και της Τουρκίας. Παράλληλα, δηλώνει ενθαρρυμένος από τα βήματα που έχει κάνει η Άγκυρα προς την κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης στο Αιγαίο. Όπως εξηγεί, αυτή η αλλαγή στάσης έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην τελική του απόφαση για τα μαχητικά F-16.

Η ανακοίνωση του Γκρέγκορι Μικς για την έγκριση της πώλησης των F-16 στην Τουρκία

«Χαιρετίζω την υπογραφή των πρωτοκόλλων από τον πρόεδρο Ερντογάν για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Αυτά είναι ευπρόσδεκτα, αν και καθυστερημένα, νέα για τη Συμμαχία και τη διμερή σχέση. Η Σουηδία, με τον προηγμένο στρατό και τις τεχνολογίες της, θα είναι πάροχος ασφάλειας από την πρώτη μέρα της ένταξής της. Παρά την παράνομη, βάναυση επίθεση της Ρωσίας, η συμμαχία του ΝΑΤΟ είναι ισχυρότερη από ποτέ. Ελπίζω η Ουγγαρία να εγκρίνει επιτέλους την ένταξη της Σουηδίας.

Επίσης, με ενθαρρύνουν τα βήματα που έχει κάνει η Τουρκία για να αποκλιμακώσει τις εντάσεις στο Αιγαίο και αλλού με τους γείτονές της και να ενισχύσει τον έλεγχο κατά των παράνομων ροών ρωσικών κεφαλαίων. Αυτά τα βήματα που έγιναν, οδήγησαν στην απόφασή μου να εγκρίνω τη σημαντική εκκρεμή πώληση αεροσκαφών F-16 στην Τουρκία. Προσδοκώ περαιτέρω βήματα για την αποκλιμάκωση στη βορειοανατολική Συρία, και ενέργειες ως εποικοδομητικού εταίρου σε όλη τη Μέση Ανατολή. Δεσμεύομαι για μια ισχυρή διμερή σχέση ΗΠΑ-Τουρκίας και συντονισμό με τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ και άλλους σημαντικούς περιφερειακούς εταίρους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

