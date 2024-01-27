Η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την έγκριση της πώλησης F-16 στην Τουρκία

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενέκρινε την πώληση 40 μαχητικών F-16 και περίπου 80 κιτ εκσυγχρονισμού έναντι 23 δισεκ. δολαρίων. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έστειλε την επίσημη ειδοποίηση στο Κογκρέσο σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Η επίσημη ειδοποίηση στο Κογκρέσο για την πιθανή πώληση και αναβάθμιση των μαχητικών F-16 στην Τουρκία

«Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει αποφασίσει να εγκρίνει πιθανή στρατιωτική πώληση στη Δημοκρατία της Τουρκίας για την απόκτηση (νέων μαχητικών) και τον εκσυγχρονισμό των (υφιστάμενων) μαχητικών αεροσκαφών F-16, καθώς και σχετικού εξοπλισμού, με εκτιμώμενο κόστος 23 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Υπηρεσία Συνεργασίας για την Αμυντική Ασφάλεια παρέδωσε σήμερα την απαιτούμενη πιστοποίηση, ειδοποιώντας το Κογκρέσο για αυτήν την πιθανή πώληση σήμερα.

Η Δημοκρατία της Τουρκίας ζήτησε να αγοράσει 40 νέα αεροσκάφη F-16 και να εκσυγχρονίσει 79 υπάρχοντα αεροσκάφη F-16 σε επίπεδο Viper.

Το αίτημα περιλαμβάνει: τριάντα δύο (32) αεροσκάφη F-16 C Block 70, οκτώ (8) αεροσκάφη F-16 D Block 70, σαράντα οκτώ (48) κινητήρες F110-GE-129D (40 εγκατεστημένοι, 8 ανταλλακτικά), εκατόν σαράντα εννέα (149) Βελτιωμένες Προγραμματιζόμενες Γεννήτριες Οθόνης (iPDG) (40 εγκατεστημένες, 10 ανταλλακτικά, 99 για πρόγραμμα εκσυγχρονισμού (79 εγκατεστημένες, 20 ανταλλακτικά)), εκατόν σαράντα εννέα (149) AN/APG-83 Active Electronically Scanned Array (AESA) Scalable Agile Beam Radar (SABR) (40 εγκατεστημένα, 10 ανταλλακτικά, 99 για πρόγραμμα εκσυγχρονισμού (79 εγκατεστημένα, 20 ανταλλακτικά)), εκατόν εξήντα εννέα (169) Modular Mission Computers (MMC) 7000AHC (ή διαθέσιμος υπολογιστής αποστολής) (40 εγκατεστημένοι, 10 ανταλλακτικά, 119 για πρόγραμμα εκσυγχρονισμού (79 εγκατεστημένα, 40 ανταλλακτικά)), εκατόν πενήντα εννέα (159) Ενσωματωμένα συστήματα παγκόσμιου εντοπισμού θέσης (GPS) συστήματα αδρανειακής πλοήγησης (INS) (EGI) με δυνατότητα επιλεκτικής διαθεσιμότητας κατά της πλαστογράφησης (SAASM) ή δυνατότητα M-Code και υπηρεσία ακριβούς εντοπισμού θέσης (PPS) (40 εγκατεστημένα, 8 ανταλλακτικά, 111 για πρόγραμμα εκσυγχρονισμού (79 εγκατεστημένα, 32 ανταλλακτικά)), εκατόν εξήντα οκτώ (168) ολοκληρωμένα Viper Electronic Warfare Suite (IVEWS) ή ισοδύναμα συστήματα Electronic Warfare (EW) (40 εγκατεστημένα, 10 ανταλλακτικά, 118 για πρόγραμμα εκσυγχρονισμού (79 εγκατεστημένα, 39 ανταλλακτικά)), οκτακόσιους πενήντα οκτώ (858) εκτοξευτές κατευθυνόμενων βλημάτων LAU-129, σαράντα τέσσερα (44) πυροβόλα M61 Vulcan (40 εγκατεστημένα, 4 ανταλλακτικά), δεκαέξι (16) AN/AAQ-33 Sniper Advanced Targeting Pods (ATP), εκατόν πενήντα ένα (151) Πολυλειτουργικά Συστήματά Διανομής Πληροφοριών-Κοινά Τακτικά Ραδιοφωνικά Συστήματα (MIDS-JTRS), εννιακόσιους πενήντα δύο (952) Προηγμένους πύραυλους αέρος-αέρος μέσου βεληνεκούς (AMRAAM) AIM-120C-8, ενενήντα έξι (96) τμήματα καθοδήγησης AMRAAM, οκτακόσιες εξήντα τέσσερις (864) Βόμβες μικρής διαμέτρου GBU-39/B Αύξηση 1 (SDB-1), δύο (2) κατευθυνόμενα δοκιμαστικά οχήματα GBU-39(T-1)/B SDB-1, δύο (2) βόμβες πρακτικής GBU-39(T-1)/B SDB-1, ενενήντα έξι (96) AGM-88B High-Speed Anti-Radiation Missiles (HARM), ενενήντα έξι (96) AGM-88E Advanced Anti-Radiation Guided Missiles (AARGM), δέκα (10) AARGM Captive Air Training Missiles (CATM), έντεκα (11) τμήματα ελέγχου AARGM, δώδεκα (12) τμήματα καθοδήγησης AARGM, τετρακόσιους έναν (401) πύραυλους AIM-9X Block II Sidewinder, δώδεκα (12) AIM-9X Block II, σαράντα (40) μονάδες τακτικής καθοδήγησης AIM-9X Block II Sidewinder, δώδεκα (12) μονάδες καθοδήγησης AIM-9X Block II Sidewinder CATM, δώδεκα (12) βόμβες γενικής χρήσης MK82 Inert Filled, Οκτακόσια πενήντα (850) κιτ Joint Direct Attack Munition (JDAM) KMU-556 για GBU-31,διακόσια (200) κιτ JDAM KMU-557 για GBU-31v3, τριακόσια ογδόντα τέσσερα (384) κιτ JDAM KMU-559 για GBU-32, τρία (3) κιτ JDAM KMU-572 για GBU-38 ή Laser JDAM GBU-54, χίλιες πενήντα (1.050) ασφάλειες FMU-152. Περιλαμβάνονται επίσης AMRAAM CATM. Εκπαιδευτικοί πύραυλοι AIM-9X Sidewinder και Active Optical Target Detectors (AOTD). Τμήματα ελέγχου HARM, κινητήρες πυραύλων και ανταλλακτικά κεφαλών. FMU-139 Joint Programmable Fuzes; Σετ καθοδήγησης λέιζερ DSU-38 για GBU-54. δοχεία πυραύλων. Ραδιόφωνα AN/ARC-238. AN/APX-127 ή ισοδύναμο Advanced Identification Friend or Foe (AIFF) Combined Interrogator Transponders (CIT) με λειτουργία. Οθόνες που είναι τοποθετημένες σε κράνος με συστήματα συναρμολόγησης με κοινό κράνος (JHMCS) II ή Scorpion Hybrid Optical-based Inertial Tracker (HObIT). Υπέρυθρες ακτίνες αναζήτησης και παρακολούθησης (IRST). AN/ALE-47 Συστήματα διανομής αντιμέτρων (CMDS). Κρυπτογραφικές συσκευές KY-58 και KIV-78. Simple Key Loaders (SKLs), πρόσθετες ασφαλείς επικοινωνίες, πλοήγηση ακριβείας και κρυπτογραφικός εξοπλισμός. Συστήματα Σχεδιασμού Αποστολών Πτήσεων (FMPS). Βελτιωμένοι δέκτες βίντεο με τηλεχειρισμό (ROVER) 6i/6Sis, Κιτ Tactical Network ROVER και κεραίες STINGER Multi-Bi-Directional (MBI). Ενσωματωμένος εξοπλισμός επαναπρογραμματισμού κοινών πυρομαχικών (CMBRE). Rackmount Improved Avionics Intermediate Shop (RIAIS). Συσκευές ενεργοποιούμενες με προωθητικό (CAD/PAD). Τριπλοί προσαρμογείς εκτοξευτών πυραύλων (TMLA). Τριπλοί προσαρμογείς εκτοξευτών πυραύλων (TMLA). Κιτ αναβάθμισης σημαντικού εκσυγχρονισμού για αεροσκάφη F-16 Block 40 και Block 50+ και τροποποιήσεις του Προγράμματος Επέκτασης Ζωής Υπηρεσιών (SLEP).

Επισκευή και ανακαίνιση αεροσκάφους και κινητήρα μετά τη συντήρηση, ανταλλακτικά, αναλώσιμα και εξαρτήματα κινητήρων και αεροσκαφών και επισκευή και υποστήριξη επισκευής και επιστροφής, εξοπλισμός υποστήριξης αεροσκαφών, κινητήρα, εδάφους και πιλότων. Ταξινομημένα/Μη ταξινομημένα συστήματα Αριθμού Αναγνώρισης Προγράμματος Υπολογιστών (CPIN), υποστήριξη βάσης δεδομένων ηλεκτρονικού πολέμου. Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος είναι 23 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αυτή η προτεινόμενη πώληση θα υποστηρίξει τους στόχους εξωτερικής πολιτικής και την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών βελτιώνοντας τις αεροπορικές δυνατότητες και τη διαλειτουργικότητα ενός συμμάχου στο ΝΑΤΟ που είναι μια δύναμη για πολιτική και οικονομική σταθερότητα στην Ευρώπη.

Η προτεινόμενη πώληση θα επιτρέψει στην Τουρκία να επεκτείνει και να εκσυγχρονίσει τον στόλο των αεροσκαφών F-16, καθώς τα παλαιότερα αεροσκάφη F-16 πλησιάζουν στο τέλος της ζωής τους. Αυτά τα νέα και ανακαινισμένα αεροσκάφη θα παρέχουν στην Τουρκία ένα στόλο εκσυγχρονισμένων πολεμικών αεροσκαφών πολλαπλών ρόλων που θα της επιτρέψουν να παρέχει την άμυνα του εναέριου χώρου της, να συμβάλει στις αποστολές του ΝΑΤΟ για τη διατήρηση της περιφερειακής ασφάλειας και την υπεράσπιση των συμμάχων του ΝΑΤΟ και τη διατήρηση της διαλειτουργικότητας με τις δυνάμεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Η Τουρκία έχει αεροσκάφη F-16 και δεν θα δυσκολευτεί να απορροφήσει αυτά τα αεροσκάφη και τις υπηρεσίες στις Ένοπλες Δυνάμεις της.

Η προτεινόμενη πώληση αυτού του εξοπλισμού και υποστήριξης δεν θα αλλάξει τη βασική στρατιωτική ισορροπία στην περιοχή.

Ο κύριος ανάδοχος θα είναι η Lockheed Martin, Greenville, SC. Ο αγοραστής συνήθως ζητά αντισταθμίσεις. Οποιαδήποτε συμφωνία αντιστάθμισης θα καθοριστεί κατά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του αγοραστή και του αναδόχου.

Η υλοποίηση αυτής της προτεινόμενης πώλησης δεν θα απαιτήσει την ανάθεση πρόσθετων εκπροσώπων της κυβέρνησης των ΗΠΑ ή του εργολάβου στην Τουρκία.

Δεν θα υπάρξει καμία αρνητική επίπτωση στην αμυντική ετοιμότητα των ΗΠΑ ως αποτέλεσμα αυτής της προτεινόμενης πώλησης. Η περιγραφή και η αξία σε δολάρια αφορούν την υψηλότερη εκτιμώμενη ποσότητα και αξία σε δολάρια με βάση τις αρχικές απαιτήσεις. Η πραγματική αξία σε δολάρια θα είναι χαμηλότερη ανάλογα με τις τελικές απαιτήσεις, την αρχή του προϋπολογισμού και τις υπογεγραμμένες συμφωνίες πώλησης, εάν και όταν συναφθούν».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.