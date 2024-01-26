Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης ψήφισε με 15 ψήφους υπέρ και δύο κατά ότι το Ισραήλ πρέπει να λάβει όλα τα μέτρα που διαθέτει για να σταματήσει οτιδήποτε σχετίζεται με τη γενοκτονία στη Γάζα.

Με ψήφους 16 υπέρ, το δικαστήριο ψήφισε ότι το Ισραήλ πρέπει να λάβει όλα τα μέτρα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για να αποτρέψει και να τιμωρήσει όσους εμπλέκονται στην υποκίνηση γενοκτονίας κατά των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας.

Και πάλι, με ψήφους 16 υπέρ, το δικαστήριο αποφάσισε ότι το Ισραήλ πρέπει να λάβει «άμεσα και αποτελεσματικά» μέτρα για να εξασφαλίσει την παροχή της αναγκαίας ανθρωπιστικής βοήθειας και των βασικών υπηρεσιών.

Νωρίτερα, το Διεθνές Δικαστήριο έκρινε ότι έχει την δικαιοδοσία να αποφασίσει την λήψη επειγόντων μέτρων στην υπόθεση της προσφυγής κατά του Ισραήλ για την διάπραξη γενοκτονίας στην Λωρίδα της Γάζας και ότι δεν απορρίπτει την προσφυγή.

Παράλληλα, το Διεθνές Δικαστήριο έκρινε ότι οι Παλαιστίνιοι πληρούν τα κριτήρια ώστε να αποτελούν προστατευόμενη ομάδα βάσει της Σύμβασης περί γενοκτονίας. Το Δικαστήριο αναγνωρίζει το δικαίωμα των Παλαιστινίων της Γάζας να προστατευθούν από πράξεις γενοκτονίας.

«Οι Παλαιστίνιοι φαίνεται να αποτελούν μια ξεχωριστή εθνική, φυλετική ή θρησκευτική ομάδα, και ως εκ τούτου μια προστατευόμενη ομάδα, κατά την έννοια του άρθρου 2 της σύμβασης για τη γενοκτονία», είπε η δικαστής Joan Donoghue.

Η δικαστής αφού αναφέρθηκε σε μια σειρά δηλώσεων από ανώτερους Ισραηλινούς πολιτικούς και αξιωματούχους του ΟΗΕ, είπε ότι «Τα προαναφερθέντα γεγονότα και περιστάσεις επαρκούν για να συμπεράνουμε ότι τουλάχιστον ορισμένα από τα δικαιώματα που διεκδικεί η Νότια Αφρική για τους Παλαιστίνιους και για τα οποία ζητά προστασία είναι εύλογα.

«Αυτό ισχύει για το δικαίωμα των Παλαιστινίων στη Γάζα να προστατεύονται από πράξεις γενοκτονίας και συναφείς πράξεις που απαγορεύονται και προσδιορίζονται στο άρθρο 3 και το δικαίωμα της Νότιας Αφρικής να επιδιώκει τη συμμόρφωση του Ισραήλ με τις υποχρεώσεις του τελευταίου βάσει της σύμβασης».

Αναφορικά με τη Γάζα, η πρόεδρος του ΔΠΔ, σχολιάζοντας την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, είπε ότι η περιοχή είναι «εξαιρετικά ευάλωτη», προειδοποιώντας για σοβαρό κίνδυνο να επιδεινωθεί πριν το δικαστήριο εκδώσει την τελική του απόφαση για την υπόθεση.

Ενώ δέχεται ότι το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι «έχει λάβει ορισμένα μέτρα» για να βελτιώσει τις συνθήκες για τους αμάχους, προσθέτει ότι «η έκκληση για σκόπιμη βλάβη σε αμάχους μπορεί να ισοδυναμεί με ποινικό αδίκημα».



