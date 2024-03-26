Το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι η RAF, η βρετανική πολεμική αεροπορία, προχώρησε χθες Δευτέρα —για πρώτη φορά— στη ρίψη με αλεξίπτωτα συνολικά 10 μετρικών τόνων τροφίμων προοριζόμενων για τους άμαχους στη Λωρίδα της Γάζας.

Η ανθρωπιστική βοήθεια, «νερό, ρύζι, μαγειρικό λάδι, αλεύρι, τρόφιμα σε κονσέρβες και βρεφική φόρμουλα» σκοπός είναι «να υποστηρίξει τους ανθρώπους στη ωρίδα της Γάζας», σύμφωνα με το δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε το υπουργείο.

Η ρίψη έγινε από A400M της RAF στο πλαίσιο διεθνούς αποστολής αρωγής υπό τον συντονισμό της Ιορδανίας, διευκρινίζεται στο κείμενο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

