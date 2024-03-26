Η βρετανική δικαιοσύνη αποφάσισε σήμερα να παραχωρήσει στον Τζούλιαν Ασάνζ το δικαίωμα μιας τελευταίας προσφυγής ενάντια στην έκδοσή του στις ΗΠΑ, όπου διώκεται για μαζική διαρροή εγγράφων βάσει ενός νόμου του 1917 για κατασκοπεία και απειλείται με ισόβια.

BREAKING: Julian Assange has been granted leave to appeal extradition to the US



Having spent almost five years detained at the UK's most secure prison the publisher will continue his long detention separated from his young family for revealing war crimes #FreeAssangeNOW pic.twitter.com/L3L1NZFSAB March 26, 2024

Οι δύο δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου του Λονδίνου, η Βικτόρια Σαρπ και ο Τζέρεμι Τζόνσον, ανακοίνωσαν ότι παραχωρούν στον 52χρονο ιδρυτή των Wikileaks το δικαίωμα να εφεσιβάλει την έκδοσή του προς τις ΗΠΑ, την οποία αποδέχθηκε η βρετανική κυβέρνηση τον Ιούνιο του 2022.

Ωστόσο, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτης του ΣΚΑΪ στο Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός, οι δικαστές έκριναν ότι ο Ασάνζ θα έχει δικαίωμα έφεσης εφόσον οι αμερικανικές αρχές δεν δώσουν εντός τριών εβδομάδων συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το πώς θα μεταχειριστούν τον εκδοθέντα.

Συγκεκριμένα, οι ΗΠΑ πρέπει να παράσχουν «ικανοποιητικές διαβεβαιώσεις» για το αν ο Ασάνζ μπορεί να επικαλεσθεί την Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ- να διαβεβαιώσουν δηλαδή ότι θα γίνει σεβαστή η ελευθερία του λόγου του, ότι δεν θα υπάρξουν διακρίσεις σε βάρος του κατά τη διάρκεια της δίκης του λόγω της εθνικότητάς του και ότι σε περίπτωση καταδίκης του δε θα αντιμετωπίσει τη θανατική ποινή.

Η οριστική ετυμηγορία θα ανακοινωθεί στις 20 Μαΐου.

Σε περίπτωση ήττας σήμερα , ο Τζούλιαν Ασάνζ θα προσέφευγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την ελπίδα να αναστείλει την έκδοσή του

Η αμερικανική δικαιοσύνη διώκει τον Τζούλιαν Ασάνζ επειδή δημοσίευσε από το 2010 περισσότερα από 700.000 απόρρητα έγγραφα για τις στρατιωτικές και διπλωματικές δραστηριότητες των ΗΠΑ, ιδίως στο Ιράκ και το Αφγανιστάν.

Ο ιδρυτής του WikiLeaks κινδυνεύει με ποινή κάθειρξης 175 ετών σε αυτήν την υπόθεση που έχει αναχθεί σε σύμβολο των απειλών σε βάρος της ελευθερίας του Τύπου.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οικείοι του Τζούλιαν Ασάνζ, που κρατείται εδώ και πέντε χρόνια στη φυλακή υψίστης ασφαλείας του Μπέλμαρς στο Λονδίνο, προειδοποιούν για την επιδείνωση της υγείας του.

Η υπεράσπισή του έχει επίσης προειδοποιήσει για τον κίνδυνο να αυτοκτονήσει σε περίπτωση έκδοσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.