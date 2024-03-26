Οι αεροπορικές επιδρομές και οι μάχες συνεχίζονται σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας, παρότι εγκρίθηκε, για πρώτη φορά, χθες Δευτέρα απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών η οποία αξιώνει να κηρυχθεί «άμεση κατάπαυση του πυρός» στον παλαιστινιακό θύλακο, που αντιμετωπίστηκε όμως με οργή από το Ισραήλ.

Νωρίς το πρωί αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για νέους βομβαρδισμούς κοντά στη Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο, όπου έχουν βρει καταφύγιο σχεδόν 1,5 εκατ. Παλαιστίνιοι, στη μεγάλη πλειονότητά τους εκτοπισμένοι από άλλους τομείς του θυλάκου, που έχει μετατραπεί τους τελευταίους σχεδόν έξι μήνες θέατρο πολυαίμακτου πολέμου ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χαμάς. Παράλληλα, συναγερμοί για την εκτόξευση ρουκετών ενεργοποιήθηκαν σε τομείς της ισραηλινής επικράτειας γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τον στρατό.

Χθες, για πρώτη φορά από το ξέσπασμα αυτού του πολέμου, το ΣΑ του ΟΗΕ υιοθέτησε, με 14 ψήφους υπέρ και μια αποχή —αυτή των ΗΠΑ— απόφαση που ζητεί να κηρυχθεί «άμεση κατάπαυση του πυρός». Ιστορικός σύμμαχος και προστάτιδα δύναμη του Ισραήλ στα διεθνή φόρα, η Ουάσιγκτον εναντιωνόταν μέχρι χθες στη χρήση καν του όρου «κατάπαυση του πυρός» και πρόβαλε τρεις φορές βέτο σε κείμενο που τον περιείχαν.

Το κείμενο «απαιτεί άμεση κατάπαυση του πυρός κατά τον μήνα του ραμαζανιού», που άρχισε πριν από δύο εβδομάδες, που θα πρέπει να οδηγήσει σε «διαρκή κατάπαυση του πυρός», καθώς και «άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων».

Το να μην εφαρμοστεί αυτή η απόφαση θα ήταν «ασυγχώρητο», έκρινε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες μετά την έκβαση της ψηφοφορίας αυτής, που χαιρετίστηκε από πρακτικά όλες τις μεγάλες πρωτεύουσες.

Ισραήλ εναντίον Ουάσιγκτον

Μετά την υιοθέτηση της απόφασης, το Ισραήλ ανακοίνωσε την ακύρωση της επίσκεψης υψηλόβαθμης αντιπροσωπείας του στην αμερικανική πρωτεύουσα. Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου έκρινε πως η αμερικανική αποχή κατά την ψηφοφορία στον ΟΗΕ «βλάπτει» τόσο την ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση, όσο και τις προσπάθειες απελευθέρωσης των ομήρων.

«Πρόκειται για καθαρή εγκατάλειψη της συνεπούς θέσης των ΗΠΑ στο Συμβούλιο Ασφαλείας από το ξέσπασμα του πολέμου» την 7η Οκτωβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του πρωθυπουργού Νετανιάχου.

«Δεν έχουμε το ηθικό δικαίωμα να σταματήσουμε τον πόλεμο στη Γάζα όσο υπάρχουν όμηροι στη Γάζα», αντέτεινε από την πλευρά του ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ, που επισκεπτόταν τις ΗΠΑ. «Η έκβαση αυτού του πολέμου θα επηρεάσει την περιοχή τα επόμενα χρόνια», συνέχισε, επιμένοντας στην ανάγκη, κατά την κυβέρνηση Νετανιάχου, να «νικηθεί» η Χαμάς ώστε η ασφάλεια του Ισραήλ να είναι εγγυημένη.

Ο αμερικανός πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που συχνά χαρακτηρίζεται ο πιο φιλοϊσραηλινός στην ιστορία, είπε χθες σε συνέντευξή του στην ισραηλινή εφημερίδα Ισραέλ Χαγιόμ πως το Ισραήλ πρέπει «να τελειώνει» με τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, διότι οδεύει να χάσει «πολλή υποστήριξη» σε διεθνές επίπεδο.

«Προστασία» της Γάζας;

Η Χαμάς «χαιρέτισε» την απόφαση του ΣΑ του ΟΗΕ και κατηγόρησε το Ισραήλ για την «αποτυχία» των συνομιλιών, με μεσολάβηση του Κατάρ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ, προκειμένου να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός έξι εβδομάδων, συνοδευόμενη από την απελευθέρωση ισραηλινών ομήρων και παλαιστίνιων φυλακισμένων.

Στη Λωρίδα της Γάζας, Παλαιστίνιοι που συνάντησε το Γαλλικό Πρακτορείο εξέφρασαν ικανοποίηση για την απόφαση, καλώντας τις ΗΠΑ να ασκήσουν την επιρροή που διαθέτουν στο Ισραήλ για να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός. «Η Αμερική πρέπει να προστατεύσει τη Ράφα όπως προστάτευσε το Ισραήλ», έκρινε ο Μπιλάλ Αουάντ, εκτοπισμένος από τη Χαν Γιούνις (νότια).

Ο πόλεμος ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, όταν ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς προχώρησαν με ορμητήριο τη Λωρίδα της Γάζας επίθεση άνευ προηγουμένου σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, η οποία στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 1.160 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Κατά ισραηλινές πηγές, άλλοι κάπου 250 άνθρωποι απήχθησαν εκείνη την ημέρα, από τους οποίους πάνω από 130 πιστεύεται πως εξακολουθούν να κρατούνται στον θύλακο — όμως 33 πιστεύεται πως είναι νεκροί.

Σε αντίποινα, η πολιτική ηγεσία του Ισραήλ ορκίστηκε να «εξαλείψει» τη Χαμάς, κίνημα που χαρακτηρίζει, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ, «τρομοκρατική» οργάνωση. Εξαπέλυσε εκστρατεία ακατάπαυστων βομβαρδισμών από αέρα, γη και θάλασσα, που ακολουθήθηκε από χερσαίες επιχειρήσεις, αρχικά στον βορρά, κατόπιν στο κεντρικό και στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Μέχρι χθες, στις επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού είχαν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 32.333 άνθρωποι, στη μεγάλη πλειονότητά τους άμαχοι, κατά το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

«Ούτε καν τρόφιμα»

Στο πεδίο, η κατάσταση παραμένει κρίσιμη για τους 2,4 εκατ. κατοίκους της στενής λωρίδας γης που τελεί υπό απόλυτη πολιορκία και απειλείται με λιμό, σύμφωνα με τον ΟΗΕ και διεθνείς οργανισμούς.

Τουλάχιστον δυο μεγάλα νοσοκομεία, που κατά το Ισραήλ μετατράπηκαν σε βάσεις της Χαμάς, έγιναν στόχος επιδρομών του ισραηλινού στρατού, μια εβδομάδα μετά την έναρξη της επιχείρησης στο Ας Σίφα, στην πόλη της Γάζας — της μεγαλύτερης δομής υγείας σε όλο τον θύλακο.

Το νοσοκομείο αυτό και τα περίχωρά υπέστησαν βομβαρδισμούς με πυροβολικό, σύμφωνα με τη Χαμάς, όπως και η περιοχή όπου βρίσκεται το νοσοκομείο Άμαλ, στη Χαν Γιούνις. Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε τη νύχτα πως απομάκρυνε εσπευσμένα 27 μέλη του προσωπικού της από το Άμαλ, μετά την εσπευσμένη απομάκρυνση προχθές Κυριακή εκτοπισμένων που είχαν βρει καταφύγιο εκεί.

Στην Τζαμπάλια, στον βορρά, κάτοικοι, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, έκαναν ουρά χθες για να γεμίσουν δοχεία με νερό· τα μετέφεραν με χειράμαξες, κάρα, στα χέρια...

«Δεν έχουμε ούτε καν τρόφιμα για να μας δώσουν την ενέργεια να πάμε να βρούμε νερό, χωρίς να μιλήσουμε για τα αθώα παιδιά, τις γυναίκες, τους ηλικιωμένους», είπε ο Μπασάμ Μοχάμεντ αλ Χάου, κάτοικος.

Η ανθρωπιστική βοήθεια, που εισέρχεται κυρίως από την Αίγυπτο μέσω Ράφας, υπόκειται σε αυστηρούς ελέγχους του Ισραήλ και φθάνει στη Λωρίδα της Γάζας με το σταγονόμετρο, κάτι που ωθεί κυβερνήσεις διαφόρων χωρών να κάνουν ρίψεις από αέρος, με αλεξίπτωτα, δεμάτων με τρόφιμα.

Εν μέσω μείζονος ανθρωπιστικής κρίσης, η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες, η UNRWA, ανακοίνωσε προχθές Κυριακή πως πλέον οι ισραηλινές αρχές της απαγόρευσαν επίσημα να κάνει οποιαδήποτε παράδοση επισιτιστικής βοήθειας στο βόρειο τμήμα του θυλάκου, όπου η κατάσταση είναι δραματική.

«Κόσμος πεθαίνει για μια κονσέρβα με τόνο», είπε ο Μοχάμαντ αλ Σαμπάουι, κάτοικος του θυλάκου, δείχνοντας στην κάμερα τη μοναδική κονσέρβα με τρόφιμα που μπόρεσε να βρει. Όχι μακριά από εκεί, άλλος άνδρας είπε πως έπαιξε τη ζωή του κορόνα γράμματα για μια κονσέρβα με φασόλια που «θα μοιραστεί με 18 ανθρώπους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

