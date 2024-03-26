Οι ΗΠΑ δεν πιστεύουν ότι το Ισραήλ διέπραξε πράξεις γενοκτονίας στη Γάζα

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει «κανέναν λόγο να πιστεύει ότι το Ισραήλ διέπραξε πράξεις γενοκτονίας στη Γάζα», δήλωσε χθες Δευτέρα αμερικανός αξιωματούχος, αντιδρώντας σε έκθεση ειδικής εισηγήτριας των Ηνωμένων Εθνών κατά την οποία υπάρχουν «βάσιμοι λόγοι» να πιστεύει το ακριβώς αντίθετο.

«Επαναλαμβάνουμε την αντίθεσή μας, που έχουμε εκφράσει πολύ καιρό τώρα, στην εντολή αυτής της ειδικής εισηγήτριας, που είναι προκατειλημμένη εναντίον του Ισραήλ», πρόσθεσε ο αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Η ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για τα παλαιστινιακά εδάφη τονίζει σε έκθεση που δόθηκε νωρίτερα χθες στη δημοσιότητα ότι υπάρχουν «βάσιμοι λόγοι» να πιστεύει πως το Ισραήλ διέπραξε πολλές «πράξεις γενοκτονίας» σε βάρος των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας, κάνοντας λόγο ως και για «εθνοκάθαρση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.