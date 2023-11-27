Σημαντική καθυστέρηση υπάρχει στις συνομιλίες για την απελευθέρωση της τέταρτης ομάδας ισραηλινών ομήρων που έχει προγραμματιστεί για σήμερα, Δευτέρα.

Όπως μεταδίδουν οι Times of Israel, επικαλούμενες ισραηλινό αξιωματούχο, ένα από τα βασικά ζητήματα που καθυστερούν τις συνομιλίες είναι ότι στη λίστα με τα ονόματα που η Χαμάς σχεδιάζει να απελευθερώσει χωρίζει πολλά παιδιά από τις μητέρες τους.

Υπενθυμίζεται ότι βάση της συμφωνίας που έχει γίνει για εκεχειρία απαγορεύεται η Χαμάς να χωρίσει τα παιδιά από τις μητέρες τους, κάτι που έχει ήδη κάνει μια φορά νωρίτερα στις προηγούμενες απελευθερώσεις ομήρων.

Νωρίτερα το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού ανέφερε ότι οι συνομιλίες για την απελευθέρωση των ομήρων συνεχίζονται.

Reuters: Κοντά σε συμφωνία για επέκταση της εκεχειρίας Ισραήλ και Χαμάς

Την ίδια ώρα, δημοσίευμα του Reuters αναφέρει ότι οι διαπραγματεύσεις για την επέκταση της εκεχειρίας κοντεύουν να οριστικοποιηθούν, σύμφωνα με τρεις πηγές ασφαλείας της Αιγύπτου.

Αιγύπτιοι, Καταριανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι συζητούν ακόμη τη διάρκεια της επέκτασης και το ποιοι φυλακισμένοι θα απελευθερωθούν στη βάση της συμφωνίας, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Οι ίδιοι εξήγησαν ότι η Χαμάς ζητά μια τετραήμερη παράταση, ενώ το Ισραήλ ζητά η παράταση να αποφασίζεται μέρα με τη μέρα.

Η αρχική συμφωνία προβλέπει την επέκταση της εκεχερίας κατά μια ημέρα για κάθε επιπλέον 10 ομήρους που θα απελευθερώνει η Χαμάς.

Πριν από λίγη ώρα Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι είναι στο χέρι της Χαμάς να αποφασιστεί η παράταση της εκεχειρίας.

Ο Eylon Levy δήλωσε: «Η Χαμάς είναι ενήμερη, αυτή η επιλογή για παράταση (σ.σ. της εκεχειρίας) είναι ανοιχτή». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το Ισραήλ θέλει να πάρει πίσω άλλους 50 ομήρους, πέραν αυτών που επιστρέφουν απόψε.

«Μόλις λήξει αυτό το πλαίσιο, το Ισραήλ θα συνεχίσει με όλες του τις δυνάμεις» ανέφερε επαναλαμβάνοντας ουσιαστικά ότι οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα δεν έχουν τελειώσει.

Την ανάγκη επέκτασης της εκεχειρίας για να αποφευχθούν περισσότεροι θάνατοι στη Γάζα.εξέφρασε και ο υπουργός Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής Ριάντ αλ-Μάλκι.

«Έχουμε δουλειά για να συνεχιστεί αυτή η εκεχειρία… ώστε το Ισραήλ να μην συνεχίσει να επιτίθεται», είπε ο αλ Μάλκι από τη Βαρκελώνη.

«Η εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ με 15.000 θανάτους. Αν δούμε ότι ο πόλεμος συνεχίζεται, τότε ο αριθμός των θανάτων θα διπλασιαστεί επειδή η συγκέντρωση του πληθυσμού είναι τώρα διπλάσια», αναφέρει το AP.

«Ο πληθυσμός της Γάζας έχει συγκεντρωθεί στα νότια της Γάζας», είπε, μιλώντας στα ισπανικά. «Έτσι, οποιαδήποτε επίθεση που προηγουμένως σκότωνε ένα παιδί, τώρα θα σκοτώσει δύο. Γι' αυτό είναι σημαντικό να παραταθεί αυτή η εκεχειρία» κατέληξε.

Την παράταση της ανθρωπιστικής παύσης των εχθροπραξιών στη Γάζα ζήτησε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε σήμερα ενόψει της διήμερης Συνόδου Υπουργών Εξωτερικών της Συμμαχίας που θα πραγματοποιηθεί στις 28 και 29 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες.

Ο Γ. Στόλτενμπεργκ είπε ότι μια παράταση της ανθρωπιστικής παύσης είναι απαραίτητη για να επιτρέψει την πρόσβαση περαιτέρω βοήθειας στον παλαιστινιακό λαό της Γάζας, αλλά και για την απελευθέρωση περισσότερων ομήρων. Ο Γ. Στόλτενμπεργκ πρόσθεσε, επίσης, ότι το Ιράν θα πρέπει να συγκρατήσει τους «οικείους» και εταίρους του.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας, η ισλαμιστική οργάνωση διαβεβαίωσε σε ανακοίνωση πως «επιδιώκει την παράταση της ανακωχής πέραν των τεσσάρων ημερών» που προέβλεπε η συμφωνία, με σκοπό να «αυξηθεί ο αριθμός των κρατουμένων που θα αφεθούν ελεύθεροι».

Πρόκειται για κάτι που προβλεπόταν στη συμφωνία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.