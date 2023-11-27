Στέλεχος ιού παρόμοιο με της γρίπης των χοίρων εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε άνθρωπο στη Βρετανία

Συναγερμός έχει σημάνει στην βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας (UKHSA) μετά τον εντοπισμό στελέχους ιού παρόμοιο με αυτό της γρίπης των χοίρων σε άνθρωπο για πρώτη φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με το news.sky ένα άτομο στο Βόρειο Γιορκσάιρ διαγνώστηκε με την ασθένεια αφού επισκέφθηκε τον γιατρό καθώς αντιμετώπιζε αναπνευστικά προβλήματα.

Η Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση και λαμβάνει μέτρα για να αυξήσει την επιτήρηση στο πλαίσιο των υφιστάμενων προγραμμάτων που περιλαμβάνουν ιατρεία και νοσοκομεία.

Η Meera Chand, Διευθύντρια Περιστατικών στο UKHSA, δήλωσε ότι: «είναι η πρώτη φορά που ανιχνεύουμε αυτόν τον ιό σε ανθρώπους στο Ηνωμένο Βασίλειο, αν και είναι παρόμοιος με ιούς που έχουν εντοπιστεί σε χοίρους».

Η διευθύντρια του Κτηνιατρικού Γρφείου, Christine Middlemiss, δήλωσε με τη σειρά της: «Σε αυτή την περίπτωση παρέχουμε εξειδικευμένες κτηνιατρικές και επιστημονικές γνώσεις για να υποστηρίξουμε την έρευνα του UKHSA. Οι χοιροτρόφοι πρέπει επίσης να αναφέρουν αμέσως στον τοπικό κτηνίατρό τους οποιαδήποτε υποψία για γρίπη των χοίρων στα κοπάδια τους» είπε.

Δεν είναι γνωστό σε αυτό το στάδιο πόσο μεταδοτικό είναι το στέλεχος ή εάν θα μπορούσαν να υπάρξουν άλλα κρούσματα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Έχουν αναφερθεί συνολικά 50 ανθρώπινα κρούσματα του ιού - γρίπης A(H1N2) παγκοσμίως από το 2005. αλλά κανένα από αυτά δεν σχετίζεται γενετικά με αυτό το στέλεχος.

Πηγή: skai.gr

