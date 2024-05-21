Η εταιρεία Trump Media and Technology Group (TMTG), η οποία εισήχθη στο χρηματιστήριο της Γουόλ Στριτ στα τέλη Μαρτίου, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα που κατέγραψε ζημία 300 και πλέον εκατομμυρίων δολαρίων το πρώτο τρίμηνο του 2024.

Η εταιρεία του πρώην προέδρου (2017-2021) υπέστη ζημία 327,6 εκατ. δολαρίων από τον Ιανουάριο ως τον Μάρτιο, ενώ η ζημία της είχε φθάσει τα 210,3 εκατ. δολάρια το αντίστοιχο διάστημα της περασμένης χρονιάς, διευκρινίζει δελτίο Τύπου.

Αυτούς τους τρεις μήνες ο τζίρος της TMTG, κυριότερος πόρος της οποίας είναι ο ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, είχε τζίρο μόλις 770.500 δολαρίων.

Για να εισαχθεί ευκολότερα στη Γουόλ Στριτ, η TMTG συγχωνεύθηκε με την Digital World Acquisition Corp (DWAC).

Η συγχώνευση κόστισε πάνω από 6 εκατ. δολάρια στην εταιρεία του Ντόναλντ Τραμπ, τετραπλασιάζοντας τη λειτουργική ζημία σε σύγκριση σε το 1ο τρίμηνο του 2023 στα 12,1 εκατ. δολάρια.

Σύμφωνα με δεδομένα της εταιρείας, οι μετοχές της TMTG διακρατούνται «από 621.000 και πλέον μετόχους, η μεγάλη πλειονότητα των οποίων είναι ιδιώτες επενδυτές», διευκρίνισε στην ανακοίνωσή της.

Η τιμή της μετοχής της κατέρρευσε, έπεσε κατά 70% και πλέον μετά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, προτού ανακάμψει από τα μέσα Απριλίου. Η πτώση της μείωσε κατά δισεκατομμύρια δολάρια την περιουσία του Ντόναλντ Τραμπ, που έχει στα χέρια του το 57,3% των μετοχών της TMTG.

Ο γενικός διευθυντής της Ντέβιν Νούνες, πρώην κοινοβουλευτικός των Ρεπουμπλικάνων, κατηγόρησε κερδοσκόπους ότι χειραγώγησαν την αγορά για να πέσει η τιμή της μετοχής με παράνομο μηχανισμό. Μολαταύτα, χθες διαβεβαίωσε πως η εταιρεία είναι «επαρκώς κεφαλαιοποιημένη» και θα επιδιώξει να αναπτύξει την πλατφόρμα Truth Social μεταξύ άλλων με «συγχωνεύσεις και εξαγορές», εκφράζοντας ιδιαίτερο «ενθουσιασμό» για τις δραστηριότητες streaming τηλεοπτικού περιεχομένου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

