Μασκ από το Ισραήλ: Θα ήθελα να βοηθήσω στο να καταστραφεί η Χαμάς

Μήνυμα συμπαράστασης από τον ιδιοκτήτη του Χ, ο οποίος έχει επικριθεί σφοδρότατα για την αύξηση του αντισημιτισμού στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης

musk

Στο Ισραήλ βρέθηκε σήμερα ο Ιλον Μασκ (Elon Musk) ο οποίος ξεναγήθηκε από τον Νετανιάχου στο κιμπούτς Κφαρ Αζά - το σημείο της σφαγής στο κιμπούτς που εισέβαλε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. 

Μετά την περιοδεία τους στο Kfar Aza , Νετανιάχου και Μασκ βρέθηκαν σε σύσκεψη στο γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού στην Κνεσέτ.  

Αφότου άκουσε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να λέει σε μια ζωντανή διαδικτυακή συνομιλία ότι η Χαμάς πρέπει να καταστραφείο Μασκ τάχθηκε υπέρ του Ισραήλ, λέγοντας ότι μια πρόκληση είναι να «σταματήσει επιτέλους η προπαγάνδα που πείθει τους ανθρώπους να συμμετέχουν σε, ξέρετε, δολοφονίες».

«Δεν υπάρχει επιλογή», τόνισε ο ιδιοκτήτης του Χ, ο οποίος έχει επικριθεί σφοδρότατα για την αύξηση του αντισημιτισμού στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. 

«Θα ήθελα κι εγώ να βοηθήσω» είπε, αφού είδε ένα βιντεάκι των IDF, με ωμότητες της σφαγής

Ακτιβιστές καλούν τον Μασκ στη Γάζα

Την ίδια ώρα, ακτιβιστές και Παλαιστινίοι προτείνουν στον ιδιοκτήτη του Χ να επισκεφτεί και την Λωρίδα της Γάζας για να δει και την άλλη όψη του πολέμου.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ίλον Μασκ Ισραήλ Χαμάς Λωρίδα της Γάζας
