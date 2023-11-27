Στο Ισραήλ βρέθηκε σήμερα ο Ιλον Μασκ (Elon Musk) ο οποίος ξεναγήθηκε από τον Νετανιάχου στο κιμπούτς Κφαρ Αζά - το σημείο της σφαγής στο κιμπούτς που εισέβαλε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Μετά την περιοδεία τους στο Kfar Aza , Νετανιάχου και Μασκ βρέθηκαν σε σύσκεψη στο γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού στην Κνεσέτ.

Prime Minister Benjamin Netanyahu and @ElonMusk held a meeting today, following their tour of Kfar Aza this morning.



The PM showed Musk sections of the film that was prepared by the IDF Spokesperson and which shows the horrors of the massacre perpetrated by Hamas on October 7th. pic.twitter.com/4h5h4GNFfL — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) November 27, 2023

Αφότου άκουσε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να λέει σε μια ζωντανή διαδικτυακή συνομιλία ότι η Χαμάς πρέπει να καταστραφεί, ο Μασκ τάχθηκε υπέρ του Ισραήλ, λέγοντας ότι μια πρόκληση είναι να «σταματήσει επιτέλους η προπαγάνδα που πείθει τους ανθρώπους να συμμετέχουν σε, ξέρετε, δολοφονίες».

«Δεν υπάρχει επιλογή», τόνισε ο ιδιοκτήτης του Χ, ο οποίος έχει επικριθεί σφοδρότατα για την αύξηση του αντισημιτισμού στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

«Θα ήθελα κι εγώ να βοηθήσω» είπε, αφού είδε ένα βιντεάκι των IDF, με ωμότητες της σφαγής

Ακτιβιστές καλούν τον Μασκ στη Γάζα

Την ίδια ώρα, ακτιβιστές και Παλαιστινίοι προτείνουν στον ιδιοκτήτη του Χ να επισκεφτεί και την Λωρίδα της Γάζας για να δει και την άλλη όψη του πολέμου.

If actions speak louder than words, you should also go to Gaza.



Netanyahu and Elon Musk met in Kfar Azza. pic.twitter.com/O3tZXJACz2 — Gaza Notifications (@gazanotice) November 27, 2023

Πηγή: skai.gr

