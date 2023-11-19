Γάζα: Απομακρύνθηκαν από το νοσοκομείο Αλ- Σίφα 31 νεογέννητα

Η Εταιρεία της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου ανακοίνωσε ότι 31 νεογέννητα απομακρύνθηκαν από το νοσοκομείο Αλ - Σίφα στη βόρεια Γάζα.

Η PCRS ανέφερε σε σύντομη δήλωση την Κυριακή ότι τα πληρώματα ασθενοφόρων της, που εργάζονται μαζί με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Συντονισμό Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA), «κατάφεραν να απομακρύνουν 31 πρόωρα μωρά από το νοσοκομείο Αλ Σίφα».

«Μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα της Ερυθράς Ημισελήνου στα νότια, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο Emirates στη Ράφα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας που διευθύνεται από τη Χαμάς επιβεβαίωσε την εκκένωση.

Ο Δρ Μεντχέτ Αμπάς, εκπρόσωπος του υπουργείου, είπε στο CNN ότι «30 πρόωρα μωρά απομακρύνθηκαν από το νοσοκομείο Al-Shifa στη Γάζα από την ομάδα των Ηνωμένων Εθνών».

Δεν είναι σαφές γιατί ο αριθμός του υπουργείου διέφερε από εκείνον που δόθηκε από το PCRS. Ο ΠΟΥ έκανε λόγο νωρίτερα ότι είχαν απομείνει 32 μωρά στο Al-Shifa.

Πηγή: skai.gr

